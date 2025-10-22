Lang storce il naso, Conte: "Dannoso parlare dei singoli, giocherà quando io lo vorrò"

Anche mister Antonio Conte è intervenuto a Ziggo Sport per commentare coi media olandesi la disfatta del suo Napoli contro il PSV (sconfitta per 6-2 a Eindhoven nella terza giornata della fase campionato di Champions League). Nello specifico, il tecnico azzurro è stato interpellato sulle parole nel post partita di Noa Lang e sul suo scarso minutaggio finora in maglia azzurra:

"Noa Lang ha disputato l'intero ritiro precampionato con noi e ha giocato alcune partite, non è mai partito titolare ma ripeto dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Ora ripeto, Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo. Diversamente rimarrà in panchina"

Le precedenti parole di Lang alla medesima emittente olandese

""Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto. Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è adesso. Non ho altra scelta, Se parlo con l'allenatore? No, non così tanto. Sì... gli ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita che è più rilevante".