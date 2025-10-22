Domani FCSB-Bologna, i convocati degli emiliani: assenti solo i giocatori fuori lista

Il Bologna, che domani sarà privo di Vincenzo Italiano per la trasferta a Bucarest, ha convocato 23 calciatori per la sfida di Europa League contro l'FCSB. Niccolini, che siederà in panchina al posto del tecnico rossoblù, avrà tutti gli elementi a disposizione, eccezion fatta per i calciatori fuori dalla lista UEFA, ovvero De Silvestri, Dominguez, Ilic, Immobile e Sulemana. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

La motivazione dell'assenza di Italiano

La società ha comunicato ieri il perché l'allenatore non presenzierà in Romania: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club".