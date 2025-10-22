Atalanta, i convocati per lo Slavia Praga: recuperati Bellanova e Kossounou, out Kolasinac
Sono 24 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Slavia Praga, gara della 3ª giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26 in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Convocati Bellanova e Kossounou. Out Bakker, Scalvini e Kolasinac (ieri allenamento con la squadra, ma non è ancora al 100%). Di seguito l'elenco completo dei nerazzurri:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obric, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pašalić, Samardžić.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Lookman, Maldini, Scamcca, Sulemana.
