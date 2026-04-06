Napoli-Milan, formazioni ufficiali: Conte senza punte di ruolo, Allegri con l'attacco inedito
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan che chiude la Pasquetta calcistica e la 31ª giornata di Serie A.
Forfait a poche ore dalla partita di Hojlund, Napoli senza punte di ruolo con Conte costretto ad adattare Giovane, supportato da De Bruyne e McTominay. Nessuna sorpresa per il resto della formazione con Gutierrez esterno destro di centrocampo e Olivera braccetto sinistro di difesa.
Milan che si presenta con una coppia d'attacco inedita, Fullkrug-Nkunku. Pulisic inizialmente in panchina anche a causa del viaggio intercontinentale. Leao non al meglio, potrebbe anch'egli subentrare a partita in corso.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp. Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Politano, Alisson, Mazzocchi, Beukema. All. Antonio Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Gimenez, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Doveri di Roma
ASSISTENTI: Baccini e Colarossi.
IV UFFICIALE: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo
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