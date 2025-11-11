Nessuno tira quanto Inter e Juventus, le più sfortunate sono Milan e Napoli: il dato
Sono passate 11 giornate dall'inizio del campionato 2025/26 ed è iniziata ufficialmente ieri la seconda sosta per le Nazionali di questa annata. Tempo di primi bilanci, con già 4 cambi in panchina fino a qui: la Juventus si è affidata a Luciano Spalletti, il Genoa a Daniele De Rossi, la Fiorentina a Paolo Vanoli e l'Atalanta a Raffaele Palladino.
A loro il compito di migliorare i risultati delle rispettive squadre. In tal senso va sempre dato un occhio ai dati fatti registrare fino a qui, pur sapendo che possono rappresentare al massimo una indicazione generale per l'andamento di una squadra, che non può dare spiegazioni su cosa va bene e cosa no. Il dato sulle squadre che tirano di più in assoluto per esempio mostra da un lato l'Inter, capolista insieme alla Roma, in vetta a questa classifica con 197 tiri, seguita però proprio dalla Juventus, con 180 tiri, evidentemente meno precisi dei nerazzurri. Nella top-10 l'intruso è il Verona di Paolo Zanetti, nono in graduatoria nonostante il penultimo posto. Ecco la classifica.
La classifica delle squadre che tirano di più:
1. Inter 197 tiri
2. Juventus 180 tiri
3. Atalanta 156 tiri
4. Napoli 151 tiri
5. Roma 149 tiri
6. Milan 148 tiri
7. Como 144 tiri
8. Bologna 137 tiri
9. Verona 132 tiri
10. Udinese 128 tiri
Di seguito invece la graduatoria per quanto riguarda i pali e le traverse colpite dalle 20 squadre di Serie A fino a qui. Il più sfortunato? Il Milan di Massimiliano Allegri, a quota 8.
La classifica di pali/traverse:
1. Milan: 8 legni colpiti
2. Napoli: 6
3. Atalanta, Inter, Parma, Udinese, Cagliari e Lazio: 5
4. Cagliari, Lazio, Verona: 4
5. Bologna, Cremonese, Juventus, Pisa: 3
6. Como, Fiorentina, Genoa, Lecce, Roma, Sassuolo, Torino: 2
