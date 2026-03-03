Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"

© foto di Uefa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:06
Tommaso Maschio
La nazionale femminile affronterà la Svezia oggi (ore 18:15, diretta Rai 2) a Reggio Calabria e la Danimarca il 7 marzo a Vicenza

“Stiamo lavorando sulla costruzione della nostra squadra nel tempo, ci sono nuove giovani che stanno imparando e giocatrici esperte che si stanno assumendo maggiori responsabilità. Durante l’autunno abbiamo cercato di dare a quante più calciatrici possibile l’esperienza di giocare contro avversari davvero forti”. Il ct della Svezia Tony Gustavsson parla così a poche ore dalla sfida contro l’Italia a Reggio Calabria, prima gara delle qualificazioni al Mondiale 2027.

“Siamo felici ed entusiaste di partecipare a queste qualificazioni alla coppa del Mondo e di poter competere contro avversarie davvero forti. - prosegue il ct svedese – Iniziamo il percorso contro l’Italia in trasferta e forse è la partita più difficile delle qualificazioni, ma allo stesso tempo abbiamo sei partite difficili davanti a noi e l’unico obiettivo è arrivare ai Mondiali. Possiamo farlo direttamente vincendo il girone o in autunno attraverso i play off”.

Il ct scandinavo parla poi delle avversarie: “L’Italia ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni, ha impressionato molto durante l’Europeo ed è stata vicina a eliminare l’Inghilterra dalla finale. Ha una difesa solita, una buona tecnica e anche una flessibilità tattica e un gioco preciso”.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
