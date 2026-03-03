Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."

Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:20Altre Notizie
TMWRadio Redazione

A parlare di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Sauro Fattori: "Quando una squadra sta dando dei buoni risultati, non vedo perchè debba cambiare per far giocare un giocatore che sono tre mesi che non gioca e viene fuori da un infortunio, parlo di Rugani. Io sono convinto che sia un buonissimo calciatore ma Vanoli lo ha messo in una situazione devastante. Ti metti a cinque per farlo giocare per forza, ma hai visto che quest'anno non è andata bene. Non è che deve giocare per forza, se le cose vanno bene continua in quella direzione. E' clamoroso quello che ha fatto Vanoli, ha cambiato una situazione che andava bene.

Non sei a metà classifica, dove puòi fare tentativi per migliorare la situazione. Qui lotti per non retrocedere e non si è salvi, e non si possono fare prove. Aveva trovato una sua fisionomia, devi farlo se sei in quella condizione, devi attaccarti alle certezze. Settimana prossima c'è la Conference, potevi provare lì Rugani, fallo giocare in una struttura che va bene, perché lo metti in una che va male?".

Articoli correlati
Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto... Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Fattori critico sulla Fiorentina: "Ieri in bambola. Sorteggio? Rakow meglio dello... Fattori critico sulla Fiorentina: "Ieri in bambola. Sorteggio? Rakow meglio dello Strasburgo"
Fattori sulla Fiorentina: "Vanoli merita 8 per la gara con il Como. Occhio al Pisa,... Fattori sulla Fiorentina: "Vanoli merita 8 per la gara con il Como. Occhio al Pisa, sarà tutto diverso"
Altre notizie Altre Notizie
Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti TMW RadioFiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..." TMW RadioFattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
L'osservatore Palma: "Giay un nuovo Wesley per la Roma. Inter, che talento Kostov"... TMW RadioL'osservatore Palma: "Giay un nuovo Wesley per la Roma. Inter, che talento Kostov"
Braglia: "Vicario lo vedrei bene alla Juve, Meret invece all'Inter" TMW RadioBraglia: "Vicario lo vedrei bene alla Juve, Meret invece all'Inter"
Rampulla: "Juve, scegli un titolare in porta. Ma per il futuro io direi..." TMW RadioRampulla: "Juve, scegli un titolare in porta. Ma per il futuro io direi..."
Una Fiorentina-ina-ina massacrata a Udine e lo spettro della B riappare chiaro Una Fiorentina-ina-ina massacrata a Udine e lo spettro della B riappare chiaro
Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C
Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti TMW RadioJuve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
3 Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"
4 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
5 Comolli rischia grosso, può non bastare il quarto posto. Mercato e febbraio i motivi
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Valenti fa fallo in Parma-Cagliari, non contro il Milan. La spiegazione di Rocchi a 'Open VAR'
Immagine top news n.1 André-Milan: le dimissioni di Dorival Junior, i tifosi e le elezioni. Tutti gli ostacoli per il sì
Immagine top news n.2 Totti a cena con Gasperini, questa volta sì. Candela spoilera l'incontro fra i due
Immagine top news n.3 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
Immagine top news n.4 Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente rinnovo
Immagine top news n.5 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.6 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.7 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Giay un nuovo Wesley per la Roma. Inter, che talento Kostov"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Bologna ritrova solidità, anche grazie alla crescita di Skorupski dopo l'infortunio
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Flop 20 dopo 27 giornate: Fiorentina e Lecce le più rappresentate
Immagine news Serie A n.3 Locatelli sempre più al centro della Juventus: dialoghi avviati per il rinnovo fino al 2030
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri e il futuro nebuloso: "Vediamo quali intenzioni avrà la società per il prossimo anno"
Immagine news Serie A n.5 Salvini scaramantico prima del derby: "La vittoria dell'Inter sul Milan è scontata"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la Top 20 dopo 27 giornate. Dimarco dominante, 7 interisti presenti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Aquilani: "Rammarico per il pari col Frosinone. Carrarese? Testa fondamentale"
Immagine news Serie B n.3 "Elmetto in testa e bava alla bocca", Abate presenta così Juve Stabia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.4 Empoli, la carica di Dionisi: "Possiamo battere il Bari, ne son convinto. Ma servirà crederci"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Odenthal: "La vittoria con la Samp ha dimostrato che ora siamo più squadra"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Martinelli torna fra i convocati: due ko di fila senza lui fra i pali
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Immagine news Serie C n.2 Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Immagine news Serie C n.3 A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"
Immagine news Serie C n.4 Dal Trento non passa solo la promozione del Vicenza. Nel Girone A di C lotta serrata per il 3° posto
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Antonini: "Lo stadio era ridotto a un cantiere disgustoso, a Bari pagano meno"
Immagine news Serie C n.6 Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.2 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.4 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
Immagine news Calcio femminile n.5 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.6 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…