TMW Radio Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."

A parlare di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Sauro Fattori: "Quando una squadra sta dando dei buoni risultati, non vedo perchè debba cambiare per far giocare un giocatore che sono tre mesi che non gioca e viene fuori da un infortunio, parlo di Rugani. Io sono convinto che sia un buonissimo calciatore ma Vanoli lo ha messo in una situazione devastante. Ti metti a cinque per farlo giocare per forza, ma hai visto che quest'anno non è andata bene. Non è che deve giocare per forza, se le cose vanno bene continua in quella direzione. E' clamoroso quello che ha fatto Vanoli, ha cambiato una situazione che andava bene.

Non sei a metà classifica, dove puòi fare tentativi per migliorare la situazione. Qui lotti per non retrocedere e non si è salvi, e non si possono fare prove. Aveva trovato una sua fisionomia, devi farlo se sei in quella condizione, devi attaccarti alle certezze. Settimana prossima c'è la Conference, potevi provare lì Rugani, fallo giocare in una struttura che va bene, perché lo metti in una che va male?".