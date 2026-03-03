Trapani, Antonini: "Lo stadio era ridotto a un cantiere disgustoso, a Bari pagano meno"

Commentando via social i costi della concessione dello stadio San Nicola di Bari, il presidente Valerio Antonini ha voluto mettere a confronto la situazione pugliese con quella del Provinciale di Trapani, senza rinunciare a una vena polemica.

Il numero uno granata ha evidenziato la differenza tra le cifre richieste nei due casi, sottolineando come si stia parlando di Bari, una delle principali città italiane, eppure con costi inferiori rispetto a quelli che – a suo dire – gli vengono richiesti dal Libero Consorzio di Trapani per l’impianto siciliano, che ha ricordato di aver ristrutturato personalmente dopo averlo trovato in condizioni molto precarie-

"Mamma mia, parliamo di Bari, una delle prime 6/7 città d’Italia, e si chiude a neanche la metà di quanto mi vuole far pagare il Libero Consorzio di Trapani su uno stadio che ho ristrutturato io, visto che era ridotto ad un cantiere disgustoso. Follie. E sento dire ancora da qualcuno ma Antonini non paga… quante pernacchie da fare. Chiaro che queste notizie aiutano e avvicinano sentenza già pendenti a nostro favore".