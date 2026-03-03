Podcast TMW Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo

Vlahovic ancora alla Juventus? L'impatto a bilancio

Come spiega Calcio e Finanza, l’attuale contratto, firmato nel 2022, prevede per la stagione 2025/26 uno stipendio da 12 milioni di euro netti, pari a circa 22,2 milioni lordi. A questa cifra si aggiunge una quota ammortamento da 19,55 milioni, per un costo complessivo annuo di 41,75 milioni: un peso che il club considera insostenibile. L’idea sarebbe quella di riallineare l’ingaggio ai 7 milioni netti percepiti da Kenan Yildiz dopo il recente rinnovo. A livello di conti, 7 milioni netti corrispondono a circa 12,95 milioni lordi: un risparmio di 9,25 milioni sull’ingaggio. Inoltre, a partire da giugno il cartellino di Vlahovic sarà completamente ammortizzato, eliminando i 19,55 milioni di costo annuale. Il risparmio potenziale complessivo sarebbe quindi di circa 28,8 milioni di euro. Una cifra che potrebbe ridursi in presenza di commissioni agli agenti, ma che rappresenterebbe comunque un alleggerimento significativo per il bilancio bianconero, rendendo il rinnovo sostenibile sotto il profilo economico.