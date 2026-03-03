Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...

Grandi manovre tra i pali. Non capita tutti gli anni che già agli albori di marzo Inter e Juventus siano più o meno dichiaratamente alla ricerca di un nuovo numero uno per la prossima stagione. Quest'anno è così, tra bocciature e contratti in scadenza, la situazione con largo anticipo sembra già delineata. I nerazzurri che si avviano a vincere lo Scudetto senza grossa concorrenza lo stanno facendo nonostante uno Yann Sommer ormai in parabola discendente. A 38 anni il portiere svizzero arrivato nell'estate 2023 per sostituire André Onana sa che quelle in corso sono le ultime gare della sua avventura nerazzurra. “Nelle prossime settimane incontrerò l'Inter per discutere del mio futuro”, disse Sommer meno di un mese fa. Parole di circostanza, rilasciate da chi sa che la società sta già lavorando su altri fronti. Che è probabilmente arrivato il momento giusto per chiudere la carriera in patria.

Completamente diverso invece il caso della Juventus. Lo switch operato meno di due anni fa che ha portato Michele Di Gregorio a prendere il posto di Wojciech Szczesny non ha prodotto i risultati sperati. Anzi. Oggi il portiere milanese ha addirittura perso il posto da titolare, da un paio di partite Spalletti ha rilanciato Mattia Perin anche per permettere al classe '97 di ritrovare la serenità perduta. L'uomo digre a stretto giro di posta potrebbe ritrovare la titolarità, ma per la prossima stagione le idee sono chiarissime: la Juventus vuole ripartire da un nuovo numero uno. Proverà a sistemare altrove sia Di Gregorio che Perin così da rivoluzionare quasi completamente (Carlo Pinsoglio ha da poco rinnovato, ndr) il suo reparto portieri. Già, ma con chi?

Se sulla questione secondo portiere le idee sono le più disparate, per ciò che riguarda il nuovo titolare il cerchio si restringe e oggi gli obiettivi della Juventus non sono così diversi da quelli dell'Inter. Sono obiettivi simili anche perché le due società sembrano voler puntare soprattutto sulla scuola italiana. Scordatevi Gianluigi Donnarumma, oggi profilo troppo grande anche per i nostri migliori club. Però dalla Premier può tornare Guglielmo Vicario, il suo vice in Nazionale che al Tottenham sta vivendo un'annata decisamente complicata: quattro sconfitte nelle ultime quattro partite, solo +4 sulla zona retrocessione e l'Europa come unica ancora di salvezza già dallo scorso anno.

Trent'anni a ottobre, Vicario in estate avrà una valutazione di circa 25-30 milioni di euro. Una valutazione un bel po' più bassa rispetto all'altro grande obiettivo di entrambi i club, ovvero Marco Carnesecchi. Negli ultimi 18 mesi il portiere classe 2000 ha definitivamente completato il suo processo di maturazione e quest'anno si sta affermando come uno dei migliori portieri del campionato. Sicuramente sul podio. Ventisei anni da compiere il 1° luglio, Carnesecchi è in fondo alla lista dei giocatori che l'Atalanta vorrebbe vendere in estate. Poi però il modus operandi della Dea lo conosciamo, i giocatori sono incedibili fino alla giusta offerta. E nel caso del portiere romagnolo, l'offerta buona non può essere inferiore ai 45 milioni di euro.

L'outsider in questa lista è il portiere del Cagliari Elia Caprile. Riscattato la scorsa estate dal club del presidente Giulini per otto milioni di euro, oggi vale circa il triplo. E' da più di un anno uno dei migliori portieri del campionato, era una seria ipotesi per il Milan prima del rinnovo del contratto del capitano Mike Maignan.

Già, e le altre big? Il Milan col rinnovo del contratto del portiere francese ha già risolto il problema, il Napoli almeno per un altro anno dovrebbe andare avanti con la coppia Milinkovic-Savic/Meret e la Lazio non può permettersi di perdere anche Ivan Provedel. Da seguire ciò che accadrà a Como e a Bologna, sicuramente da monitorare le offerte che arriveranno per Mile Svilar. Gasperini non se ne vuol in alcun modo privare, la società gli ha da poco rinnovato il contratto. Però oggi Svilar è uno dei portieri più seguiti d'Europa e offerte superiori ai 60 milioni di euro potrebbero sparigliare le carte. Con la Roma che a quel punto entrerebbe prepotentemente in concorrenza con Inter e Juventus per l'acquisto di un altro numero uno di alto livello.