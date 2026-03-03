Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...

Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...TUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

Grandi manovre tra i pali. Non capita tutti gli anni che già agli albori di marzo Inter e Juventus siano più o meno dichiaratamente alla ricerca di un nuovo numero uno per la prossima stagione. Quest'anno è così, tra bocciature e contratti in scadenza, la situazione con largo anticipo sembra già delineata. I nerazzurri che si avviano a vincere lo Scudetto senza grossa concorrenza lo stanno facendo nonostante uno Yann Sommer ormai in parabola discendente. A 38 anni il portiere svizzero arrivato nell'estate 2023 per sostituire André Onana sa che quelle in corso sono le ultime gare della sua avventura nerazzurra. “Nelle prossime settimane incontrerò l'Inter per discutere del mio futuro”, disse Sommer meno di un mese fa. Parole di circostanza, rilasciate da chi sa che la società sta già lavorando su altri fronti. Che è probabilmente arrivato il momento giusto per chiudere la carriera in patria.
Completamente diverso invece il caso della Juventus. Lo switch operato meno di due anni fa che ha portato Michele Di Gregorio a prendere il posto di Wojciech Szczesny non ha prodotto i risultati sperati. Anzi. Oggi il portiere milanese ha addirittura perso il posto da titolare, da un paio di partite Spalletti ha rilanciato Mattia Perin anche per permettere al classe '97 di ritrovare la serenità perduta. L'uomo digre a stretto giro di posta potrebbe ritrovare la titolarità, ma per la prossima stagione le idee sono chiarissime: la Juventus vuole ripartire da un nuovo numero uno. Proverà a sistemare altrove sia Di Gregorio che Perin così da rivoluzionare quasi completamente (Carlo Pinsoglio ha da poco rinnovato, ndr) il suo reparto portieri. Già, ma con chi?

Se sulla questione secondo portiere le idee sono le più disparate, per ciò che riguarda il nuovo titolare il cerchio si restringe e oggi gli obiettivi della Juventus non sono così diversi da quelli dell'Inter. Sono obiettivi simili anche perché le due società sembrano voler puntare soprattutto sulla scuola italiana. Scordatevi Gianluigi Donnarumma, oggi profilo troppo grande anche per i nostri migliori club. Però dalla Premier può tornare Guglielmo Vicario, il suo vice in Nazionale che al Tottenham sta vivendo un'annata decisamente complicata: quattro sconfitte nelle ultime quattro partite, solo +4 sulla zona retrocessione e l'Europa come unica ancora di salvezza già dallo scorso anno.

Trent'anni a ottobre, Vicario in estate avrà una valutazione di circa 25-30 milioni di euro. Una valutazione un bel po' più bassa rispetto all'altro grande obiettivo di entrambi i club, ovvero Marco Carnesecchi. Negli ultimi 18 mesi il portiere classe 2000 ha definitivamente completato il suo processo di maturazione e quest'anno si sta affermando come uno dei migliori portieri del campionato. Sicuramente sul podio. Ventisei anni da compiere il 1° luglio, Carnesecchi è in fondo alla lista dei giocatori che l'Atalanta vorrebbe vendere in estate. Poi però il modus operandi della Dea lo conosciamo, i giocatori sono incedibili fino alla giusta offerta. E nel caso del portiere romagnolo, l'offerta buona non può essere inferiore ai 45 milioni di euro.
L'outsider in questa lista è il portiere del Cagliari Elia Caprile. Riscattato la scorsa estate dal club del presidente Giulini per otto milioni di euro, oggi vale circa il triplo. E' da più di un anno uno dei migliori portieri del campionato, era una seria ipotesi per il Milan prima del rinnovo del contratto del capitano Mike Maignan.

Già, e le altre big? Il Milan col rinnovo del contratto del portiere francese ha già risolto il problema, il Napoli almeno per un altro anno dovrebbe andare avanti con la coppia Milinkovic-Savic/Meret e la Lazio non può permettersi di perdere anche Ivan Provedel. Da seguire ciò che accadrà a Como e a Bologna, sicuramente da monitorare le offerte che arriveranno per Mile Svilar. Gasperini non se ne vuol in alcun modo privare, la società gli ha da poco rinnovato il contratto. Però oggi Svilar è uno dei portieri più seguiti d'Europa e offerte superiori ai 60 milioni di euro potrebbero sparigliare le carte. Con la Roma che a quel punto entrerebbe prepotentemente in concorrenza con Inter e Juventus per l'acquisto di un altro numero uno di alto livello.

Articoli correlati
Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso... Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus... La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto... Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Altre notizie Editoriale
Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche... Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col... Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni.... Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo... Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti... Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano... Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci).... Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso... Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
2 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
3 Juventus, previsto un contatto con Spalletti per trattare il rinnovo. Le tempistiche
4 3 marzo 2021, Insigne insulta la propria squadra dopo un'ingenuità di Manolas
5 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Roma, Pisilli è davvero bravo. Juve, Gatti deve giocare titolare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
Immagine news Serie A n.2 Carnevali: "Il vero cognome di Berardi è Campione. È diventato un uomo Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas: "Como-Inter vale doppio. L'abbiamo preparata con grande attenzione ai dettagli"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, previsto un contatto con Spalletti per trattare il rinnovo. Le tempistiche
Immagine news Serie A n.5 Krol: "Lukaku sarà l'arma in più. Il Napoli può arrivare fra le prime quattro"
Immagine news Serie A n.6 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Gestione San Nicola, il sindaco Leccese: "Canone sarà coerente col valore della struttura"
Immagine news Serie B n.3 La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Guarcio operato per una frattura facciale: domani sarà dimesso dall'ospedale
Immagine news Serie B n.5 Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novità
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci gioire"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Immagine news Serie C n.2 Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Immagine news Serie C n.4 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.3 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…