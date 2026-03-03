A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"

Un secondo posto ancora da blindare, e non affatto per il Ravenna, che domani sera - in occasione della 30ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, se la vedrà con una Pianese che, senza mezzi termini, è alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo. E non lo nasconde il tecnico delle zebrette Alessandro Birindelli, che ha parlato ai canali ufficiali del club: "Il Ravenna è in un momento di grande entusiasmo: ha trovato stabilità, compattezza e continuità di risultati. In casa vorrà fare bene e conquistare punti, anche perché tre giorni dopo affronterà una diretta concorrente come l’Ascoli. Non sappiamo quale sarà il loro approccio: hanno un giorno in più di recupero, avendo il prossimo incrocio in programma per lunedì, e potrebbero avere qualche titolare in più o effettuare meno cambi rispetto a noi. Ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi".

Aggiunge poi: "Affronteremo una squadra tosta, con qualità, energia e fisicità. Quando le partite sono così ravvicinate non è semplice gestire la squadra: abbiamo avuto qualche piccolo problema che speriamo di risolvere, ma Ravenna rappresenta una tappa intermedia in cui dovremo probabilmente inserire forze fresche. Ai ragazzi ho detto che non è una partita cruciale: dovremo essere compatti e affrontare la gara con serenità, cercando di esprimerci secondo le nostre caratteristiche”.

Conclude: "Dopo Ravenna, torneremo in campo dopo appena due giorni e mezzo, in casa contro il Pineto. Per questo guardiamo una gara alla volta".