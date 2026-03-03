Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"

Sauro Fattori, ultimo calciatore della Samb a segno contro l’Ascoli in campionato, ha parlato a Il Resto del Carlino in vista del derby, tornando con la memoria a quella sfida rimasta nella storia rossoblù. “Spero di venire mercoledì e vedere battuto il mio record che dura da quarant’anni”, ha esordito con un sorriso, augurandosi che qualcuno riesca finalmente a interrompere il lungo digiuno.

Rievocando quel match, l’ex attaccante ha ricordato come “l’Ascoli passò in vantaggio con Barbuti, poi arrivò quella famosa punizione che determinò il nostro pareggio”. La Samb, a suo dire, aveva meritato di più già nel primo tempo, dominando la gara, e il suo gol arrivò nove minuti dopo il vantaggio bianconero. “Non era ammissibile perdere il derby. Non lo era allora e benché meno oggi”, ha sottolineato.

Fattori ha poi descritto l’Ascoli di allora come “uno squadrone”, guidato in panchina da Boskov, ricordando anche l’ultima occasione di Incocciati che fece gelare il sangue ai tifosi rossoblù prima dello 0-0 finale, definito “meritato” al termine di una gara molto tattica.

Guardando all’attualità, l’ex bomber ha spiegato che in un derby la classifica conta poco: “È sempre una gara da tripla”. Pur riconoscendo il valore dell’Ascoli, secondo in classifica, Fattori ha evidenziato come la Samb debba cercare un risultato positivo per centrare la salvezza. Dopo aver rivisto la gara con il Livorno e notato le occasioni create, ha ricordato che la squadra non vince in casa da cinque mesi e deve prima consolidare la categoria, per poi ambire a traguardi più importanti. “San Benedetto merita la B”, ha detto, pur ammettendo che serviranno investimenti e un percorso graduale.

Infine, l’auspicio per il derby: “Non sarà una partita facile, ma la tifoseria rossoblù merita un risultato positivo”. E sulla previsione finale non ha dubbi: “Io punto sull’1-X”.