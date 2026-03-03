Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente rinnovo

Con l'avvicinarsi della fine della stagione in casa Napoli torna d'attualità il futuro del proprio allenatore Antonio Conte, il cui contratto con il club azzurro scadrà nel giugno del 2027. In tanti dunque si fanno una domanda lecita, visti i precedenti del Mister e vista anche la stagione della squadra: ci sarà un Conte-ter alla guida dei partenopei?

La risposta è sì, secondo l'edizione odierna de Il Mattino. Al momento, si legge, a Castel Volturno non c'è aria di divorzio, anzi. Aurelio De Laurentiis sarebbe piuttosto soddisfatto di come sta andando la stagione della sua squadra: l'obiettivo era la qualificazione in Champions e per ora il club è in linea con quanto tracciato, inoltre la questione degli infortuni non ha aperto processi interni. Insomma, al momento non c'è nulla che possa preannunciare un addio. L'unica frenata c'è stata sul prolungamento: avanti insieme sì, ma per ora nessun discorso di rinnovo.

Una decisione che, se dovesse veramente concretizzarsi, avrebbe dello storico visto che Conte nella sua carriera ha fatto il terzo anno soltanto alla Juventus finora. Tuttavia, si legge sul quotidiano, sarebbe anche lo stesso allenatore salentino a spingere dal non volersi separare da una squadra ambiziosa e costruita a sua immagine e somiglianza.