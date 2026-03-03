Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder

Questo pomeriggio alle ore 18:15 (diretta su Rai 2) l’Italia scenderà in campo al Granillo di Reggio Calabria contro la Svezia per la prima sfida di qualificazioni per il Mondiale Femminile del 2027.

Formazione Italia - Il ct Soncin sceglie la coppia Cambiaghi-Cantore per il reparto offensivo con Bonansea e Oliviero che occuperanno le due corsie laterali, mentre a centrocampo saranno le solite Caruso e Severini ad affiancare la regista Giugliano. In difesa, davanti a Giuliani, ci saranno Di Guglielmo e Lenzini ad affiancare la capitana Linari.

Formazione Svezia - Attacco giovane per il ct Gustavsson che al fianco della più esperta Rytting Kaneryd schiera Jusu Bah (2003) e Schroder (2007). A centrocampo spazio all’esperienza di Asllani, ex Milan, affiancata da Angeldhal e Zigiotti Olme. In difesa, davanti a Falk, ci sono Holmberg, Andersson, Junttila Nelahage e Lundkvist.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Cantore, Cambiaghi. A disposizione: Baldi, Durante, Bergamaschi, D’Auria, Piemonte, Girelli, Beccari, Glionna, Dragoni, Soffia, Greggi, Salvai. Ct Andrea Soncin

Svezia (4-3-3): Falk; Holmberg, Andersson, Junttila Nelahage, Lundkvist; Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd, Schroder, Jusu Bah. A disposizione: Ohman, Enblom, Nilden, Reidy, Vinberg, Ijeh, Kafaji, Wijk, Rolfo, Bennison, Blomqvist. Ct Tony Gustavsson