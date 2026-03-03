TMW André-Milan: le dimissioni di Dorival Junior, i tifosi e le elezioni. Tutti gli ostacoli per il sì

Era praticamente fatta, e invece con il passare del tempo assume contorni sempre più contorti l'affare tra il Milan e il Corinthians per il centrocampista André. Dopo che in un primo momento sembrava che il calciatore fosse ormai prossimo al trasferimento in Serie A, con i rossoneri che per accaparrarselo hanno messo sul piatto 15 milioni più 2 di bonus, la trattiva nelle ultime ore ha subito una brusca frenata, tanto che la dirigenza del club italiano sarebbe pronta anche ad andare per vie legali.

Ma facciamo un passo indietro. Come si è arrivati a questa fase di stallo? Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb, il motivo principale è stata la ferma opposizione del tecnico dei Timão, Dorival Junior. L'allenatore brasiliano, infatti, avrebbe minacciato le dimissioni qualora la squadra decidesse di privarsi a stagione in corsa di un calciatore considerato cruciale in vista del Brasileiro. Inoltre a far desistere il presidente Osmar Stabile ci sarebbe stata una vera e propria sommossa popolare, un sentimento dal quale il patron non ha potuto fare orecchie da mercante, visto che quest'anno ci sono le elezioni per la presidenza del club e quindi Stabile non può permettersi di inimicarsi la piazza.

Nel frattempo però Andre e il suo entourage stanno spingendo fortemente perché il club alla fine decida di lasciarlo partire. A venire in aiuto al Milan, inoltre, ci sarebbe una situazione economica non particolarmente invidiabile nel Corinthians, motivo per cui anche alcuni finanziatori starebbero facendo pressioni alla dirigenza per accettare i tanti soldi messi da Furlani e soci sul piatto. Così, mentre tutte le parti restano ferme sulle proprie posizioni, resta da capire chi avrà la meglio: il tecnico e i tifosi, o gli agenti di André? E se da una parte le cifre offerte sembrano difficili da rifiutare, dall’altra il clima attorno al club brasiliano resta incandescente.