Fantacalcio, i player of the match 28ª giornata

I Player of the match della 27ª giornata in ottica fantacalcio:

Gaetano ORISTANIO (Parma-Cagliari 1-1): con il più classico gol dell'ex piazza la zampata nel finale di partita, che vale un punto molto importante per i gialloblù. Fantavoto: 10

Jesus RODRIGUEZ (Como-Lecce 3-1): l'infortunio di Baturina gli riapre le porte dell' undici titolare di Cesc Fabregas e lui non spreca l'occasione, con l'assist per l'1-1 di Douvikas, poi è freddissimo davanti a Falcone sull'imbucata di Perrone, per quello che è il suo primo, attesissimo, gol in Serie A. In quanto ad assist è salito a 6. Fantavoto: 11.5

Romelu LUKAKU (Verona-Napoli 1-2): torna a segnare 281 giorni dopo, per giunta un gol di un'importanza capitale. Nel dopo-partita escono le lacrime per la grande sofferenza in questa stagione. Fantavoto: 9.5

Federico DIMARCO (Inter-Genoa 2-0): poche volte è capitato che un difensore fosse così decisivo nelle sorti di un campionato. In questa partita non fa assist ma sfodera una conclusione fantascientifica al volo su assist di Mkhitaryan. Sale a quota 20 partecipazioni al gol in campionato. Fantavoto: 10

Strahinja PAVLOVIC (Cremonese-Milan 0-2): bissa il gol dell'andata, ma questa volta il suo colpo di testa porta tre punti d'oro, dopo la sconfitta contro il Parma. Non segnava dalla 10^ giornata. Fantavoto: 10

Ismaël KONE (Sassuolo-Atalanta 2-1): il canadese è ancora una volta il migliore in campo. Segna il suo 5^ gol stagionale corre per tre, con i neroverdi ridotti in dieci uomini sin dal primo tempo. Giocatore speciale. Fantavoto: 10

Giovanni SIMEONE (Torino-Lazio 2-0): le romane per l'argentino sono come il rosso per il toro. Segna il suo decimo gol contro i biancocelesti, squadra in cui suo padre vinse l'ultimo Scudetto. Grande gara in tandem con Zapata alla prima di D'Aversa in panchina. Fantavoto: 10

Federico GATTI (Roma-Juventus 3-3): ha probabilmente battuto il record di Player of the Match con minor minuti giocati. È al posto giusto al momento giusto e pareggia una partita con il tap-in sulla spizzata di McKennie. Fantavoto: 10

Jens ODGAARD (Pisa-Bologna 0-1): entra e decide il match, basta questo per portarsi a casa il premio. Non segnava dalla 16^ giornata, un rientro perfetto. Fantavoto: 10

Keinan DAVIS (Udinese-Fiorentina 3-0): rientrava in campo dopo l'infortunio, ma sembra che non se ne fosse mai andato. È debordante per l'ingenua difesa viola, fisicamente di un altro livello per Rugani & Co. Prepara il colpo con due bombe disinnescate da De Gea, poi conquista il calcio di rigore, ed è glaciale nel realizzarlo. Fantavoto: 10.5