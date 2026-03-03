Totti a cena con Gasperini, questa volta sì. Candela spoilera l'incontro fra i due

Il possibile rientro alla Roma di Francesco Totti continua ad essere tema caldo, attorno all'ambiente giallorosso. Tutto era partito da una dichiarazione in questo senso di Claudio Ranieri di alcune settimane fa, con l'ex tecnico che aveva spiegato come l'idea fosse calda nelle menti dei proprietari: "I Friedkin ci stanno pensando. Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma".

Da lì un paio di apparizioni all'Olimpico con esplosione generale di entusiasmo, così come le insistenti voci su una eventuale cena andata in scena nei giorni scorsi col tecnico Gian Piero Gasperini. Notizia a cui il Pupone aveva risposto con ironia tramite i propri social: "In tanti mi chiedono della cena con Gasperini, confermo che l'ho incontrato in un ristorante 2-3 anni fa, e non eravamo nemmeno allo stesso tavolo".

Una cena che, però, è realmente andata in scena nelle scorse ore, come testimoniato dall'ex compagno Vincent Candela sui propri profili social: "Serata tra amici… che bellezza parlare di calcio con Mister Gasperini e con Francesco", ha scritto Candela a corredo di una foto all'interno di un ristorante della Capitale che immortale fra gli altri proprio Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, entrambi sorridenti e chissà, magari intenti a parlare della Roma del futuro.