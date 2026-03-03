Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Il match tra Forlì e Livorno, in programma allo stadio Morgagni, si giocherà senza la presenza dei residenti nella provincia di Livorno. La Procura di Forlì-Cesena ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi labronici.
Una decisione che riduce sensibilmente il numero dei sostenitori ospiti rispetto al limite inizialmente previsto, come già accaduto in occasione delle sfide contro Gubbio, Terni, Ascoli, Campobasso e Sambenedettese. Un provvedimento legato a ragioni di ordine pubblico.
