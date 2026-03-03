Empoli, la carica di Dionisi: "Possiamo battere il Bari, ne son convinto. Ma servirà crederci"

Lunga trasferta infrasettimanale, in occasione della 28ª giornata del campionato di Serie B, per l'Empoli, che domani se la vedrà con il Bari: l'appuntamento è allo stadio 'San Nicola', con fischio del match fissato alle ore 20:00.

Del confronto, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico azzurro Alessio Dionisi: "Dovremo stare dentro una partita non semplice, in uno stadio importante, e ci sarà da fare una gara all'altezza, a maggior ragione visto che non siamo contenti del momento che stiamo passando: il Bari ha giocatori esperti e giovani interessanti, è forte della vittoria sulla Samp, servirà quindi molta intensità, senza il pensiero alla netta vittoria nostra dell'andata. I Galletti saranno diversi da allora, giocheranno per vincere ma questo ci dovrà permettere di affrontarli a viso aperto, andando anche sopra il ritmo: non sarà facile imporre quello che siamo noi, ma l'atteggiamento non mancherà".

Sulla rosa: "La squadra sta bene, sono rientrati tutti e non ci sono assenti, a parte Ghion e Pellegri, infortunati: di Pietro è sempre giusto ricordarlo, anche se sappiamo che ha terminato anzitempo la stagione. Bogdan ha avuto un problemino, non si è allenato oggi e quindi non sarà del match. Formazione? Le gare si determinano negli ultimi 10 minuti, non è detto che si vinca con l'undici titolare: la formazione iniziale è solo il piano gara di una gara lunga".

Chiude poi suonando la carica: "Dobbiamo affrontare il match con la consapevolezza che possiamo battere il Bari, di questo ne sono convinto, ma servirà per tutta la partita un atteggiamento positivo: e con questo, intendo che dobbiamo crederci".