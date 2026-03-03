Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"

Le notizie in arrivo dall'Iran, relative alla guerra in corso in queste ore, stanno scuotendo il mondo intero. E anche quello del calcio sta osservando da lontano, in attesa di capire cosa succederà e quali saranno le ripercussioni nei prossimi mesi. In tutto questo c'è anche un ex giocatore dell'Inter, oggi all'Olympiacos, che potrebbe prendere una decisione ai limiti dell'incredibile. Stiamo parlando di Mehdi Taremi, centravanti che lo scorso anno ha vestito la maglia nerazzurra, che, come riportato da Tuttosport, avrebbe comunicato al suo attuale club di essere pronto a partire per la guerra.

La volontà di Taremi.

L'attaccante iraniano sarebbe pronto a tornare in patria nei prossimi giorni, se ce ne fosse bisogno, e avrebbe confidato all'Olympiacos: "Il mio Paese ha bisogno di me". Parole forti per una volontà altrettanto forte di non fuggire dalla guerra, anzi. Gli italiani invece sono pronti a rientrare, e ci mancherebbe altro.

Verratti, Mancini e gli altri.

Alcuni nostri connazionali sono alle prese con l'imprevedibilità della guerra e potrebbero presto rientrare in Italia. Stiamo parlando di Marco Verratti e il vercellese Ibrahima Bamba, che giocano in Qatar, così come Roberto Mancini, allenatore dell'Al Sadd. Mario Balotelli è tornato in Italia venerdì, poche ore prima della chiusura degli spazi aerei. Un rientro programmato, una visita attesa a Desenzano per incontrare il fratello Enock. Ora è a Brescia, in attesa di capire se e quando potrà ripartire verso l’Al Ittifaq. Non hanno avuto la stessa sorte Leonardo Ferroni e Jacopo Da Riva, compagni di squadra rimasti a Dubai.