Dal Trento non passa solo la promozione del Vicenza. Nel Girone A di C lotta serrata per il 3° posto

"Come sappiamo che sarà una gara difficile, il Trento è molto organizzato e ha un'identità precisa, ma noi abbiamo una motivazione molto più alta, quella di vincere il campionato, e questo obiettivo passa anche dal Trento": parola del centrocampista del Vicenza Armand Rada, che questa sera, con la corazzata biancorossa sfiderà il Trento in occasione della 30ª giornata del campionato di Serie C, Girone A.

Ma, come detto dal classe 1999, la gara non sarà delle più semplice, perché dal Trento non passa solo la promozione del Vicenza, ma probabilmente anche il terzo posto del raggruppamento, che non è più sicuro per il Lecco. La sconfitta dei blucelesti nel weekend da poco trascorso nello scontro diretto con l'Union Brescia, ha fatto sì che proprio il Trento - e con lui il Renate - si portassero a soli due punti, distanza decisamente esigua: ecco quindi che la formazione di Luca Tabbiani farà di tutto per centrare i tre punti, sperando poi nella contemporanea sconfitta dei lombardi di Federico Valente. Che, ironia della sorte, affronteranno il Renate, che non farà sconti.

Gare quindi da seguire con estrema attenzione quelle di stasera, che vedranno poi spettatore interessato l'Union Brescia: certo, il Vicenza in vetta è irraggiungibile, ma la possibilità di blindare il secondo posto è probabilmente ciò che adesso vuole la Leonessa.