Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Si avvicina la 28ª giornata del campionato di Serie B e TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Ore 19:00 - Padova-Spezia
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazioni
I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazioni
Ore 20:00 - Cesena-Monza
I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazioni
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazioni
Ore 20:00 - Virtus Entella-Modena
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazioni
I convocati di Andrea Sottil - Ancora assenti Pyyhtia e Sersanti a centrocampo
Portieri: Chichizola, Laidani, Pezzolato
Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano
Centrocampisti: Gerli, Imputato, Massolin, Santoro, Wiafe, Zanimacchia
Attaccanti: Ambrosino, Defrel, De Luca, Gliozzi, Mendes
Ore 20:00 - Reggiana-Sudtirol
I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazioni
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazioni
Ore 20:00 - Venezia-Avellino
I convocati di Giovanni Stroppa - Compagnon e Adorante ci sono, Duncan è out
Portieri: Grandi, Plizzari, Stankovic.
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Svoboda, Venturi
Centrocampisti: Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Farji, Lella, Perez, Pietrelli
Attaccanti: Adorante, Casas, Yeboah, Lauberbach
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazioni
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
I convocati di Antonio Calabro- In attesa di comunicazioni
I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazioni
Ore 20:00 - Bari-Empoli
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazioni
I convocati di Alessio Dionisi - In attesa di comunicazioni
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazioni
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazioni
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazioni
I convocati di Angelo Gregucci - In attesa di comunicazioni
Ore 20:00 - Palermo-Mantova
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazioni
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazioni
