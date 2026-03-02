Focus TMW Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B

Si avvicina la 28ª giornata del campionato di Serie B e TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.

SERIE B - 28ª GIORNATA

Martedì 3 marzo

Ore 19:00 - Padova-Spezia

I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazioni

I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazioni

Ore 20:00 - Cesena-Monza

I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazioni

I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazioni

Ore 20:00 - Virtus Entella-Modena

I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazioni

I convocati di Andrea Sottil - Ancora assenti Pyyhtia e Sersanti a centrocampo

Portieri: Chichizola, Laidani, Pezzolato

Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano

Centrocampisti: Gerli, Imputato, Massolin, Santoro, Wiafe, Zanimacchia

Attaccanti: Ambrosino, Defrel, De Luca, Gliozzi, Mendes

Ore 20:00 - Reggiana-Sudtirol

I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazioni

I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazioni

Ore 20:00 - Venezia-Avellino

I convocati di Giovanni Stroppa - Compagnon e Adorante ci sono, Duncan è out

Portieri: Grandi, Plizzari, Stankovic.

Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Svoboda, Venturi

Centrocampisti: Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Farji, Lella, Perez, Pietrelli

Attaccanti: Adorante, Casas, Yeboah, Lauberbach

I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazioni

Mercoledì 4 marzo

Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro

I convocati di Antonio Calabro- In attesa di comunicazioni

I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazioni

Ore 20:00 - Bari-Empoli

I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazioni

I convocati di Alessio Dionisi - In attesa di comunicazioni

Ore 20:00 - Frosinone-Pescara

I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazioni

I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazioni

Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria

I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazioni

I convocati di Angelo Gregucci - In attesa di comunicazioni