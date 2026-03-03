Catanzaro, Aquilani: "Rammarico per il pari col Frosinone. Carrarese? Testa fondamentale"

Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro la Carrarese in trasferta in programma domani: "Ci resta il rammarico di non aver ottenuto i tre punti perché abbiamo giocato la partita per tentare di vincere. - esordisce l'allenatore tornando sulla gara col Frosinone - Per come si era messa un po’ di rammarico ci rimane, però analizzandola resta la volontà di andare a migliorare ciò che possiamo, e quindi credo che sia anche un’esperienza per le prossime partite. La prendiamo da questo punto di vista, e anche con la consapevolezza che abbiamo fatto una partita importante”.

Spazio poi al prossimo avversario: “È ovvio che la testa è fondamentale, dobbiamo mettere alle spalle quello che è stato fatto e guardare solamente all’obiettivo alla gara, che è la cosa più importante. Quindi mi aspetto continuità, di testa e di gambe. - si legge sui canali ufficiali giallorossi - La Carrarese è una buona squadra, che all’andata ci aveva messo in difficoltà. È una squadra che ha dei valori importanti e quindi sarà una partita da affrontare innanzitutto con il massimo dell’umiltà, e con la forza e la mentalità di una squadra che vuole continuare a crescere”.