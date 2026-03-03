3 marzo 2021, Insigne insulta la propria squadra dopo un'ingenuità di Manolas
Il 3 marzo del 2021, al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita il Napoli. Un pari pirotecnico, un tre a tre fra la squadra di Roberto De Zerbi e quella di Gennaro Gattuso. Dopo l'iniziale autogol di Maksimovic, Zielinski, Berardi e Di Lorenzo portano la sfida sul due a due. Lorenzo Insigne, il migliore in campo, trasforma il rigore del tre a due che resiste fino all'ultimo minuto di recupero, quando Manolas stende Haraslin sulla linea di fondo e l'arbitro concede il rigore del definitivo pari, siglato da Caputo.
Così dopo il pari Insigne va su tutte le furie, arrabbiandosi tantissimo per quanto capitato. Dopo il rigore si dirige fuori dal campo, prendendosela con i suoi compagni di squadra. Il labiale, in un video, è chiaro. "Che squadra di m...". Gattuso cerca di tranquillizzarlo, ma Insigne calcia una bottiglietta d'acqua oltre a un cartellone pubblicitario.
Una situazione che capitava in un momento di silenzio stampa per il Napoli che perdurava da dieci giorni dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Il suo agente dei tempi, Vincenzo Pisacane, cercherà di smorzare. "Quel gesto di stizza penso sia la reazione più normale che si possa avere dopo aver pareggiato una partita al 93’ per la concessione di un calcio di rigore. Insigne, come ho spesso ho detto, perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli...".
