"Elmetto in testa e bava alla bocca", Abate presenta così Juve Stabia-Sampdoria

“Incontriamo una squadra che per nomi, investimenti e blasone non ha nulla a che vedere con la zona bassa. Hanno campioni di categoria superiore che possono risolverti la partita con una giocata e se pensiamo che sia una gara facile perché sono in crisi commettiamo l’errore più grande della stagione. Servirà la partita perfetta, quasi maniacale in ogni dettaglio”. Sono queste le parole con cui il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate ha esordito in conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria: “Dobbiamo scendere in campo con l’elmetto perché sarà una partita sporca, fatta di duelli e seconde palle. Voglio vedere la bava alla bocca perché in questo momento l'estetica conta poco, contano il carattere e la voglia di lottare su ogni centimetro di campo”.

Spazio poi agli assenti: “Siamo in emergenza, è inutile nasconderlo perché abbiamo perso pezzi importanti in ogni reparto, ma non voglio alibi. - prosegue Abate come riporta Reportweb.TV - Chi scende in campo domani deve sentire la mia fiducia totale. Ho ragazzi splendidi che stanno dando l'anima. Questa squadra è come una famiglia, proprio nei momenti di difficoltà ci compattiamo ancora di più”.

Infine il tecnico delle Vespe si sofferma sul fattore Menti: “Il nostro stadio deve essere il nostro fortino, la gente di Castellammare si rispecchia in questi ragazzi perché vede il sudore e l’appartenenza. Abbiamo bisogno che il pubblico ci spinga nei momenti di sofferenza che domani saranno tanti”.