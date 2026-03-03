Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria

Soncin: "Emozione e adrenalina, siamo pronti"

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Con "emozione e adrenalina", come evidenziato da Andrea Soncin, la Nazionale femminile è pronta a fare il suo debutto nelle qualificazioni mondiali, per inseguire il sogno 'Brasile 2027'. Domani a Reggio Calabria l'Italia affronterà la Svezia in una gara che metterà in palio punti pesantissimi: solo la prima classificata del Girone 1 della Lega A (di cui fanno parte anche Danimarca, la prossima avversaria delle Azzurre, e Serbia) otterrà infatti il pass diretto per la decima edizione della Coppa del Mondo. "L'emozione di dare il via a questo cammino è incredibile - ha detto il tecnico - c'è quella tensione positiva che ci permetterà di dare il massimo. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto le ragazze in questa settimana di raduno e non vediamo l'ora di scendere in campo.

Siamo concentrate sulla nostra identità, ma rispettiamo allo stesso tempo la forza delle svedesi: con loro siamo spesso andate vicine alla vittoria e il rammarico di quei mancati successi ci darà la forza per continuare a crescere e arrivare sempre più determinate all'obiettivo che stiamo inseguendo". Un obiettivo, il biglietto aereo per la fase finale del torneo iridato, che passerà anche dai 90 minuti in programma allo stadio 'Oreste Granillo'. Al momento sono stati emessi più di 4mila biglietti, ma il richiamo dell'azzurro e l'esibizione all'intervallo di Baby K traineranno la vendita fino al calcio d'inizio del match. "Da tre anni - ha aggiunto Soncin - stiamo cercando di viaggiare in tutto il Paese, avvicinando questa maglia ai posti in cui può essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Ci tengo a ringraziare Reggio e tutte le persone incontrate finora. Vogliamo ricambiare l'affetto con una prestazione di grande passione". "Dobbiamo ricordarci di aver raggiunto la semifinale dell'Europeo e che le avversarie ormai ci guardano con occhi diversi - ha evidenziato Linari - questo gruppo trasferisce emozioni forti: stiamo dimostrando anche negli allenamenti quanto valiamo, lavorando e divertendoci allo stesso momento, perché lo reputo il modo migliore per dare il massimo. Il nostro obiettivo devono sempre essere i tre punti". (ANSA).