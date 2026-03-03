Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)

© foto di Federico De Luca 2025
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:35Serie A
Raimondo De Magistris

Sta cambiando il vento attorno a Dusan Vlahovic. Se fino a qualche settimana fa la trattativa per il rinnovo del suo contratto sembrava giunta a un binario morto, adesso le parti ne stanno discutendo e serpeggia ottimismo circa la possibilità di giungere a un accordo. Il rinnovo del contratto di un giocatore simbolo come Kenan Yildiz, l'intenzione di andare avanti con Luciano Spalletti che è il suo primo grande sponsor sono tasselli importanti per giungere a una quadra anche col bomber serbo classe 2000 che ha un contratto in scadenza a giugno.
Dopo l'eliminazione dalla Champions League, Giorgio Chiellini parlò proprio dell'assenza del centravanti ex Fiorentina tra i motivi che hanno portato a una eliminazione prematura dei bianconeri dalla massima competizione europea. "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic, che dovrebbe rientrare dopo Roma e anche quello sarà un valore aggiunto per il finale. Poi troveremo il modo di capire il futuro, ma è un professionista serio e ha questi colori dentro. Vedremo a tempo debito se ci sono le condizioni per proseguire insieme".

In realtà più che a tempo debito la Juventus già oggi sta concretamente lavorando a un nuovo accordo col giocatore e ha messo sul piatto un nuovo contratto da sei milioni di euro più bonus a stagione. Non è abbastanza: la richiesta di Vlahovic è quella di continuare a percepire l'attuale stipendio, quindi una base fissa di otto milioni di euro netti più bonus. C'è l'apertura del serbo a proseguire la sua avventura in bianconero, ma per ora non a scendere sotto queste cifre anche perché ha la convinzione che in alternativa potrebbe trasferirsi in Premier League.

La Juventus adesso sta facendo delle riflessioni, il discorso è delicato perché riguarda anche gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Per intenderci: col rinnovo di Kenan Yildiz a sette milioni a stagione più bonus alla firma di sei milioni il club bianconero pensa di aver toccato il tetto massimo che non deve essere oltrepassato. E in questo range economico, vorrebbe trovare l'accordo anche col suo attuale numero 9.

L'accordo insomma ancora non c'è, ma c'è la volontà della Juventus di confermare il suo centravanti anche perché perderlo vorrebbe dire tornare sul mercato per sostituirlo. E oggi acquistare un centravanti come Vlahovic vuol dire mettere in preventivo una spesa di almeno una cinquantina di milioni oltre a bonus, commissioni e soprattutto ingaggio.

