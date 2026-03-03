Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia

La nazionale femminile affronterà la Svezia oggi (ore 18:45, diretta Rai 2) a Reggio Calabria e la Danimarca il 7 marzo a Vicenza

Inizia questo pomeriggio al Granillo di Reggio Calabria (ore 18:15, diretta su Rai 2) il cammino dell’Italia di Andrea Soncin verso un sogno chiamato ‘Brasile 2027’. La Nazionale Femminile infatti scenderà in campo contro la Svezia per la prima sfida del Girone 1 di qualificazione al Mondiale che comprende anche la Danimarca, prossima avversaria delle Azzurre, e la Serbia. Solo la prima del raggruppamento accederà direttamente alla decima edizione della Coppa del Mondo Femminile, mentre la seconda dovrà passare per i sempre insidiosi spareggi.

Partire con il piede giusto sfruttando il doppio impegno casalingo (a Vicenza sabato 7 marzo l’altro incontro) sarà fondamentale per non rischiare di doversi trovare costrette a rincorrere le avversarie, specialmente se queste sono le svedesi. Quella gialloblù è infatti una squadra che ha qualità ed esperienza da vendere, che ci precede nel ranking FIFA e che ha sempre reso la vita difficile alle nostre ragazze. Se il 5-0 subito ai Mondiali del 2023, sotto un’altra gestione, appare un lontano ricordo le ultime quattro sfide incrociate non hanno mai sorriso all’Italia: sono infatti arrivati due pareggi e due sconfitte sempre di misura. Con tanto rammarico perché in due occasioni il risultato positivo è mancato solo per quella mancanza d’attenzione nei minuti finali che è costata anche una finale all’Europeo come spesso il ct Soncin sottolinea chiedendo alle sue ragazze uno step in più per poter competere per vincere un trofeo.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo, conosciamo la forza della Svezia, le abbiamo affrontate tante volte e loro conoscono noi. Sicuramente nelle partite scorse siamo andate vicine a vincere e fa parte del percorso avviato ormai tre anni fa che ci ha portato a provare a giocarcela con tutte, - ha ribadito anche ieri il mister - il rammarico per quelle mancate vittorie e di altri risultati del recente passato sono la forza per continuare a crescere e arrivare sempre più forti dove vogliamo arrivare fra un anno”.

“Vincere è importante in uno girone tosto come questo, ma credo che adesso le squadre avversarie ci guardano con occhi diversi perché siamo comunque semifinaliste dell’ultimo Europeo. - sono invece le parole di Linari - Questo ci deve far aprire gli occhi perché adesso le squadre si preparano in modo diverso, forse anche con un po' più di rispetto. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto e che le avversarie ci guarderanno per quello che abbiamo raggiunto la scorsa estate. Non saranno sfide facili, ma dobbiamo puntare a fare sempre i tre punti”.