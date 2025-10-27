Non solo Mariani e Bindoni, anche il VAR di Napoli-Inter probabilmente sarà fermato

I vertici dell'AIA hanno già revisionato tutto quello che è successo nel match tra Napoli e Inter e hanno già deciso che Maurizio Mariani e Daniele Bindoni, rispettivamente arbitro e assistente di Napoli-Inter, verranno fermati per un po', con lo stop più lungo che sarà per il guardalinee. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, non saranno solo loro a pagare dopo il big match.

Probabilmente infatti verrà coinvolto anche il VAR Valerio Marini, che resta comunque il meno colpevole, ma avrebbe potuto far notare meglio al direttore di gara che non aveva visto qualcosa o che lo aveva visto male. Il riferimento è ovviamente alla gamba di Di Lorenzo che si allarga per andare a intercettare quella di Mkhitaryan, che non muta mai la sua corsa. Un episodio che ha pesato nella dinamica del match.

Nel frattempo chi potrebbe tornare in questo turno sono invece Rosario Abisso e Livio Marinelli, protagonisti al VAR e in campo in Milan-Fiorentina, la partita del rigore concesso erroneamente ai rossoneri per un tocco sul volto di Gimenez da parte di Parisi. Se questa scelta dovesse essere confermata, allora si potrebbe quasi più parlare di turnover per entrambi che di stop, come sottolinea la rosea.