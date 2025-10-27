Milan, Allegri furioso dopo il pari con il Pisa: confronto negli spogliatoi

Il 2-2 interno con il Pisa non è andato giù a Massimiliano Allegri. Il Milan, in vetta alla classifica prima dell’inizio dell’ultima giornata di campionato, si ritrova adesso a inseguire. Pesano soprattutto i pochi gol dagli attaccanti, una costante in questo avvio di campionato della Serie A, e non solo per i rossoneri.

Dopo la gara di sabato sera, comunque, Max non le avrebbe mandate a dire. Secondo il Corriere dello Sport, che nel titolo lo definisce “furioso”, Allegri si sarebbe fatto sentire in maniera molto chiara con la squadra. Nello spogliatoio, Max avrebbe chiarito che non si può andare avanti così a livello di atteggiamento: serve altro, per arrivare in primavera a essere in corsa per gli obiettivi del Milan.

Oltre ai gol che mancano, a pesare sono anche i punti con le neopromosse: tra Cremonese e Pisa, nelle due sfide casalinghe il Milan ha raccolto appena un punto. Troppo poco, ma ormai non si può tornare indietro. Quanto alle reti, Allegri sta studiando soluzioni per mettere i suoi attaccanti in condizioni migliori: non aiutano certo due assenze di elementi centrali come il francese Adrien Rabiot e lo statunitense Christian Pulisic, giocatori determinanti per il modo di giocare del Milan.