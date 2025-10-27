Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme

Tra Lazio e Juventus, due delle squadre che stanno meno ingranando di questo avvio di Serie A, sono alla fine i biancocelesti a sorridere e ad aumentare le proporzioni della crisi bianconera. All’Olimpico, in una serata aperta dalle ormai canoniche contestazioni a Lotito, risulta decisivo Toma Basic, forse l’uomo simbolo dell’attuale corso biancoceleste che ha dovuto fare i conti con un mercato in entrata bloccato in estate e fin troppi infortuni.

L’MVP della serata è proprio il centrocampista croato, ma in casa Lazio è da sottolineare anche la sontuosa prestazione offerta da Isaksen. Sono loro i migliori in campo di una partita spigolosa, ma ben condotta dai biancocelesti. E Sarri non può che esserne soddisfatto: "Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. Abbiamo risposto con carattere e momenti di buon calcio, è chiaro che c'è da migliorare".

In casa Juventus invece, proseguono le grandi difficoltà e ora Tudor trema. Nel pre-partita il dirigente Modesto gli ha rinnovato la fiducia del club, ma questa non potrà essere infinita. E con una Vecchia Signora arrivata al terzo ko consecutivo e alla quarta gara di fila senza segnare tra campionato e Champions, la spia dell’allarme si è già accesa. Il tecnico per ora richiama alla compattezza: "Momento bruttissimo, con una bella vittoria potevamo ripartire. Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore. Dobbiamo stare uniti".