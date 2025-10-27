Juventus ancora ko, Mauro: "Questi giocatori possono lottare per il 4° posto. Ma non di più"

"Tudor più vittima o più colpevole? La Juve è da due anni che ha difficoltà a ricostruire. Dopo i campioni di 6-7 anni fa, ha fatto fatica a ritrovarli. Quelli buoni li ha venduti, avevano un sacco di italiani buoni e per fare cassa li ha dati via. Bisogna mettersi d'accordo e capire se la Juve deve mantenere il suo status da squadra che lotta per vincere campionato e coppe oppure deve ridimensionarsi e ballare tra il quarto e l'ottavo posto. La Juve di adesso ha buonissimi giocatori ma non ha quei 3-4 grandi campioni per il salto di qualità". Così l'ex Juventus Massimo Mauro, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, in merito all'ennesimo ko dei bianconeri contro la Lazio nel posticipo di Serie A: "Per prendere i campioni bisogna spendere o costruirli. Il settore giovanile fa un lavoro straordinario, ma poi quando arrivano a 22-23 anni li vendono. Le difficoltà sono legate anche al fatto che i nuovi dirigenti sono stati nominati molto tardi, hanno cominciato ad agosto, Tudor non era sicuro del posto e tutto questo poi si ripercuote sulle partite. La Juve non deve fare come l'anno scorso, non deve cambiare allenatore. Questi giocatori possono lottare per il quarto posto. Ma non di più".

La crisi dei numeri 9: "Dovrebbe essere più semplice fare gol per gli attaccanti, anche perché appena vengono sfiorati in area è rigore. Credo che non ci sono gli attaccanti di una volta. Basti pensare che la Juve ha affidato il suo attacco a David: discreto giocatore, forse sta dimostrando il peggio di se stesso, ma per ora non ha fatto vedere niente. Un dato interessante: Kean, il nostro centravanti titolare, gioca nella Fiorentina. Retegui gioca in Arabia. I nostri attaccanti non giocano a grandissimi livelli".

Lazio-Juventus, la partita l'ha sbagliata Tudor? "I giocatori non hanno dato indicazioni certe all'allenatore. Vlahovic ha giocato sempre male quando è partito titolare, dietro l'assenza di Bremer pesa tantissimo. Kalulu a destra sembra il regista della squadra. Cambiaso non accetta volentieri i consigli dell'allenatore, il battibecco tra lui e Tudor è emblematico di un clima che non si sopporta. C'è da mettersi le mani tra i capelli se uno pensa a quello che sta capitando alla Juve".

Il giudizio di Massimo Mauro su Yildiz: "È un buonissimo giocatore, ma i buonissimi giocatori hanno bisogno di campioni al loro fianco per dimostrare tutto il loro potenziale. Noi avevamo Platini, Scirea, Cabrini, era facile fare i comprimari di livello. Secondo me Yildiz fa fatica a diventare fuoriclasse. Ha grandi doti, ma non è il giocatore a cui puoi affidare la Juve. Ha bisogno accanto a lui giocatori strutturati, come lo sono stati Pirlo e Pogba nel recente passato. Quei giocatori che si assumevano la responsabilità di caricarsi la squadra sulle spalle. Yildiz non è questo: è un dribblomane, ha il gol spettacolare. Ma per una grande squadra ci vuole classe, personalità e voglia di fare cose importanti per vincere le partite".