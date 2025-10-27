Stephan El Shaarawy, qualche rimpianto per ciò che poteva essere. A 20 anni simbolo del Milan

A 20 anni Stephan El Shaarawy sembrava un predestinato. Forse non era nel Milan più forte di sempre, quello da poco orfano di Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva, con Allegri in panchina - ma che se ne andrà l'anno successivo, ma pur sempre alla Scala del Calcio. Poco più che teenager si era issato sulle spalle i rossoneri con i suoi 16 gol in campionato, diciannove in totale. Tanto per chi non era un centravanti come Pazzini oppure Balotelli, arrivato a gennaio per poi centrare la Champions League all'ultimo respiro.

Fino a fine febbraio, giorno del suo ultimo gol in campionato, El Shaarawy era stato devastante. Da lì in poi scena praticamente muta dal punto di vista delle reti, con l'eliminazione di Barcellona (4-0) che viene fermata dal palo di Niang e dal successivo gol - quasi in diretta - di Messi sul capovolgimento di fronte. Poteva essere una grande notte, non è andata così.

Poi qualche problemino di infortuni di troppo. Quinto metatarso del piede due volte, solo 28 presenze in campionato in due anni e prestito al Monaco, dove gioca 24 partite ma alla venticinquesima sarebbe scattato l'obbligo di riscatto, non attuato, quindi la Roma per tre stagioni e mezzo prima di firmare per tre anni con lo Shanghai Shenhua a 16 milioni di euro annui. Il Covid, il ritorno alla Roma e, forse, qualche rimpianto su quel che poteva essere e non è stato. Oggi Stephan El Shaarawy compie 33 anni.