L'Inter accende Del Piero e Bergomi negli studi di Sky: il botta e risposta tra i due in tv

Diverbio negli studi di Sky Sport tra l'ex Inter Giuseppe Bergomi e l'ex Juve Alessandro Del Piero su quale sia la squadra più forte del campionato di Serie A. "Mi dispiace Beppe ma l'Inter è la più forte da 4 anni", ha dichiarato Del Piero a Bergomi. "E come mai non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte e infatti i risultati dicono che ho ragione io", la risposta dello Zio.

Del Piero ha poi replicato così: "Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d'accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L'Inter. Quindi è la più forte. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell'Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan e Juve". E ancora Bergomi: "Infatti l'Inter è stata brava, non forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava, quella è la bravura. All'Inter servono un difensore veloce, un centrocampista fisico e una punta da uno contro uno".

Infine, l'ultimo botta e risposta che non ha messo d'accordo i due ex calciatori. Del Piero: "Rispetto alle altre italiane è molto più forte", Bergomi: "Perché il Napoli che ha di meno dell'Inter? E il Milan?".