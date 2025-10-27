Piccolo con le piccole: Milan, un punto a San Siro con le neopromosse. E manca la bestia nera

Due neopromosse, un punto. San Siro non è terra di conquista, per il Milan di Massimiliano Allegri. Non quando si tratta di affrontare le “piccole”. O, più specificamente, le neopromosse: dopo il ko a sorpresa alla prima giornata - Cremonese corsara al Meazza con il risultato di due a uno - il weekend ha raccontato l’altrettanto inatteso 2-2 con il Pisa. Pericolo scampato, peraltro: il Milan era andato sotto, e ha dovuto rimontare i toscani di Alberto Gilardino, sempre attardati in classifica (quattro punti) ma che almeno si sono tolti una mezza soddisfazione.

Con le grandi… A colpire, nel rendimento interno del Milan, c’è la differenza con le altre sfide giocate a San Siro. Nelle altre tre gare sono passate Bologna, Napoli e Fiorentina: una è grande di sicuro, le altre ci assomigliano. E Allegri le ha battute tutte, senza battere ciglio. Che i rossoneri possano prendere sotto gamba squadre provenienti dalla B è difficile da credere, considerato che arrivano da un nono posto nello scorso campionato. Però il sospetto c’è e resta il dato di fatto: dopo aver giocato due delle tre gare interne contro formazioni neopromosse, il Milan ha fatto appena un punto.

E deve arrivare la bestia nera… Manca all’appello il Sassuolo, che farà tappa a Milano il 14 dicembre alle 12.30. Incrocio storicamente delicato: uno degli ultimi in campionato - ma al Mapei - riporta la mente allo scudetto di Pioli. San Siro, però, è stato storicamente impianto amico dei neroverdi: dei dodici Milan-Sassuolo giocati al Meazza, quattro li hanno vinti gli ospiti e due sono finiti in pareggio.