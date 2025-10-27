Fiorentina, Pioli ha tempo fino al Lecce. Senza svolta cambio possibile, De Rossi e Motta alla finestra

Il campionato della Fiorentina rischia di essere già fortemente compromesso, con soli 4 punti nelle prime 8 partite della stagione e nessuna vittoria portata a casa. Una situazione negativa amplificata dalle difficoltà di ieri sera contro il Bologna, con la squadra viola che ha ripreso i rossoblù solo grazie a due calci di rigore.

Per il momento la fiducia al tecnico Stefano Pioli è stata confermata dalla società, ma è chiaro che lo spazio di manovra sia oramai ridottissimo e che già dalla prossima sfida a San Siro contro l'Inter sia necessaria una svolta almeno nell'atteggiamento se non nel risultato, con la successiva contro il Lecce come ultimissima spiaggia. Sembra essere questo lo scenario, con Il Messaggero che si proietta in avanti e parla dei possibili sostituti in caso di ulteriori risultati negativi e quindi di esonero di Pioli.

In questo senso difficile pensare a profili importanti come Luciano Spalletti e Roberto Mancini, allenatori sì liberi ma per i quali servirebbe una proposta fuori mercato. I nomi più caldi se dovesse esserci un avvicendamento sono oggi quelli di Daniele De Rossi, da mesi avvicinato alla panchina gigliata e libero da vincoli, o Thiago Motta, ancora fermo dopo l'avventura alla Juventus. Più defilati, invece, i profili di Paolo Vanoli e Alessandro Nesta reduci rispettivamente dalle esperienze con Torino e Venezia.