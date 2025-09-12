Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Noslin: "C'era una trattativa per una mia cessione, ma la Lazio non poteva vendermi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:15Serie A
di Simone Lorini

Tijjani Noslin, attaccante arrivato lo scorso anno alla Lazio ma che ha inciso poco nella stagione dell'allora squadra di Baroni, ha avuto l'opportunità di salutare la Capitale in estate. A ESPN Olanda, il giocatore ha confermato di aver avuto delle offerte: "È vero, c'è stata una trattativa, ma alla Lazio è stato imposto il blocco del mercato. Per questo motivo non hanno potuto più fare acquisti in entrata e hanno cercando di tenere i giocatori che hanno in rosa”, ha spiegato l'ultimo giorno di mercato in Olanda (il 2 settembre, ndr) nel corso di una diretta con il canale.

Dopo la premessa, ha spiegato anche la situazione del club: “La Lazio per tornare a muoversi sul mercato deve prima pagare il blocco di 100 milioni di euro. Probabilmente a gennaio la situazione sarà risolta. Prestito all'Ajax? Se il club sarà d'accordo, vedremo. Ora non hanno alcun interesse a vendermi o a cedermi in prestito”.

Questa la rosa a disposizione di Sarri dopo la fine del mercato, con sole tre cessioni rispetto all'anno scorso e i rientri di Cataldi e Cancellieri dal prestito:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori: Gigot, Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavarez, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Guendounzi, Zaccagni, Romagnoli, Belahyane, Basic, Lazzari, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.

