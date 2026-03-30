Nuova offerta del Barcellona a Lewandowski per farlo restare: le italiane osservano

Il futuro di Robert Lewandowski è un tema più che mai attuale in casa Barcellona. L'attaccante polacco, che ha segnato una doppietta anche contro il Newcastle in Champions League, non ha intenzione di restare tanto per restare e vuole sentirsi valorizzato. Di conseguenza sarà cruciale il colloquio che terrà con Hansi Flick, che lo porterà a prendere una decisione definitiva tra fine aprile e inizio maggio.

Secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana gli proporranno un altro anno con uno stipendio decisamente più basso, ma con dei bonus significativi in base al suo rendimento e alle presenze, per scongiurare che il club debba pagare un ingaggio elevato a un giocatore non impiegato frequentemente. In stagione ha segnato 16 gol in 37 partite tra tutte le competizioni. Su di lui ci sono anche Juventus e Milan, che sognano un acquisto del genere per rilanciarsi in Italia e in Europa.