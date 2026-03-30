Juventus, conferme dalla Spagna sull'interesse per Lewandowski. Ma Laporta pensa al rinnovo

La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione di Robert Lewandowski in vista della prossima estate. Il centravanti polacco, oggi 37enne, è in scadenza di contratto con il Barcellona e, al momento, non ci sono ancora certezze su un eventuale rinnovo. Proprio questo scenario ha acceso l’interesse della dirigenza bianconera, che valuta la possibilità di inserirsi per portarlo a Torino a parametro zero.

Si tratterebbe di un’operazione legata soprattutto all’esperienza e al profilo internazionale dell’attaccante, caratteristiche che la Juventus considera ancora preziose per il proprio progetto. Lewandowski resta infatti un nome di grande affidabilità sotto porta, nonostante l’età, e rappresenterebbe un’opzione di alto livello per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, anche in casa Barcellona sono in corso valutazioni importanti. Il club catalano sta riflettendo sul futuro del ruolo di centravanti, diviso tra la volontà di aprire un nuovo ciclo e quella di proseguire ancora con Lewandowski. Il presidente Joan Laporta, in ogni caso, sarebbe orientato a proporre al giocatore un rinnovo di un anno, lasciando quindi la situazione ancora aperta.