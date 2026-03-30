La suggestione Lewandowski per la Juve. Tuttosport: "Lewa, ascolta Douglas Costa: vai alla Juve!"

Il mercato della Juventus si accende con un consiglio d'autore che arriva direttamente da un grande ex. Tuttosport riporta l'appello esclusivo di Douglas Costa, che invita caldamente Robert Lewandowski a scegliere il progetto bianconero. L'esterno brasiliano, che ha condiviso lo spogliatoio con il polacco ai tempi del Bayern Monaco, è convinto che il numero 9 sia l'innesto ideale per l'attacco di Thiago Motta, sottolineando come la presenza di un talento come Yildiz potrebbe beneficiare enormemente dell'arrivo del centravanti. In casa juventina resta viva anche l'attesa per gli sviluppi legati a Spalletti e Vlahovic, in un clima di profondo rinnovamento.

Sul fronte granata, invece, tiene banco la questione legata allo Stadio Toro. Il quotidiano sottolinea il silenzio di Urbano Cairo di fronte alle richieste del Comune di Torino, che attende segnali concreti per la gestione dell'impianto. La giunta Lo Russo invoca da un anno una svolta che non arriva, mentre il progetto Robaldo subisce l'ennesimo ritardo, alimentando l'incertezza sul futuro delle strutture dedicate al Torino.

La rassegna si completa con il fermento per lo spareggio Mondiale tra Bosnia e Italia, con l'arbitro Turpin sotto la lente d'ingrandimento, e le manovre di mercato per le fasce che vedono il possibile ritorno di Bellanova al Milan.