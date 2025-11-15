Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Sebino Nela. Riflettori puntati sulla Nazionale di Gattuso alla vigilia della sfida di domani San Siro con la Norvegia. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva con Gianluca Pagliuca.
Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche la situazione relativa al Napoli, al futuro di Conte e ovviamente anche alle possibili operazioni in entrata e uscita di gennaio. Il club azzurro infatti è a caccia di un centrocampista a maggior ragione dopo l’infortunio di Anguissa. Focus anche su Lang, Neres e Lucca.