Oriana Sabatini rivela: "Io e Paulo Dybala abbiamo perso un figlio". A marzo nascerà una bimba

Oriana Sabatini rivela: "Io e Paulo Dybala abbiamo perso un figlio". A marzo nascerà una bimba
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:08Serie A
Ivan Cardia

Paulo Dybala e Oriana Sabatini oggi aspettano una bimba, la cui nascita è prevista a marzo 2026, ma i due in passato hanno perso un bimbo a causa di un aborto spontaneo. A rivelarlo è stata la stessa Oriana, ospite della trasmissione argentina Olga: "Sono stata incinta due volte qui a OLGA. La prima, come ho raccontato a Nati, non è arrivata a termine. Olga mi mette incinta, mi rende fertile”.

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha parlato delle cicliche e infondate indiscrezioni su presunti tradimenti da parte di Paulo: “Leggo tutto ma mi dà fastidio perché dicono cose senza uno straccio di prova. Se è vero perché non lo mostrano? Le voci non influiscono in alcun modo sulla coppia perché so che, se dovesse succedere, lo scoprirei. Le celebrity sanno molto più di quanto la gente pensi e noi scopriamo molte cose. Sarebbe fantastico se non dicessero niente di nessuno e non si mettessero nei guai con chi non conoscono e di cui non possono provare o dimostrare nulla. Odio davvero le persone cattive, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto. E se hai qualcosa di vero, mostralo“.

Oriana ha anche dato un indizio sul nome della futura primogenita della coppia: “È tratto da un film che ho visto quando avevo 15 anni e ho pensato che se avessi avuto una figlia l’avrei chiamata così”.

