Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"

Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"TUTTO mercato WEB
© foto di FEDERICO SERRA
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:34Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Lamberto Zauli, tecnico che in carriera ha allenato Perugia, Crotone e Juventus NG fra le altre , è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Mister, partirei dal Perugia, una realtà che lei conosce molto bene. Quest’anno la società ha cambiato tanto, affidandosi a quella che possiamo definire una sorta di operazione Amarcord: il ritorno di Tedesco, storica bandiera da giocatore, con Gaucci e Novellino a supporto. Fin qui i risultati sembrano dare ragione alla scelta: una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. È la strada giusta per risalire la china e uscire da una zona di classifica che, con tutto il rispetto per le altre, non rende giustizia al Perugia?
"Ho avuto la fortuna di passarci, anche se di sfuggita, ma ho assaporato una società che, pur militando in Lega Pro, fa respirare calcio di Serie A. C’è tradizione, cultura, storia: e quando vai in campo lo senti, perché indossi una maglia importante.
Il fatto che siano arrivati tre personaggi così amati può sicuramente aiutare l’ambiente. Poi, come sempre, la differenza la faranno i risultati. Certo, non è normale che una squadra, all’undicesima giornata, abbia già cambiato tre allenatori e due direttori sportivi: questo fa capire quante difficoltà ci siano state, fin dallo scorso anno. Adesso tutti sperano che questa sia la soluzione definitiva per risalire una classifica brutta, ma con tante partite ancora da giocare e con il valore del Perugia che può emergere.

Lo diceva anche lei: Perugia è una piazza dove si respira calcio di categorie superiori. Ritrovare il sostegno dei tifosi, dopo le contestazioni, può fare la differenza?
"Assolutamente sì. Dopo sette sconfitte consecutive e e una classifica preoccupante, è normale che la gente fosse esasperata e si fosse allontanata. L’arrivo di Tedesco, Novellino e Gaucci ha riportato entusiasmo, coinciso con la prima vittoria e un buon pareggio a Pontedera - che non è mai un campo semplice, soprattutto sul sintetico. È un buon inizio: la strada è lunga, ma la direzione è quella giusta. Vedremo col tempo quale sarà la forza di questo nuovo organigramma".

Spostiamoci nelle zone alte del girone B: il Ravenna non è più una sorpresa, ma una solida realtà, come ha dimostrato vincendo anche lo scontro diretto con l’Ascoli. Secondo lei potrà mantenere questo ritmo per tutta la stagione? Sarà una lotta a tre con Arezzo e Ascoli?
"Arezzo e Ascoli hanno più tradizione, ma conta il presente. Il Ravenna è partito forte, ha una società solida e un allenatore che conosce bene il gruppo dall’anno scorso. Anche se non hanno vinto il campionato, hanno costruito continuità e mentalità vincente. È un gruppo abituato a giocare per vincere e lo sta dimostrando. Con la forza della società e la bravura di tutti, può dar fastidio alle due favorite".

Lei conosce bene anche il Crotone, nel girone C. Momento complicato, ma la squadra è lì, in zona playoff. Potrà restare in corsa fino alla fine nonostante le difficoltà?
"Ogni squadra attraversa momenti difficili, e ora tocca al Crotone. È una squadra ben organizzata, con buoni giocatori, identità di gioco e una società forte. È normale che tre sconfitte consecutive abbiano creato un po’ di scoramento in una piazza esigente, ma resto convinto che abbia tutte le carte in regola per tornare a ridosso delle prime".

Nel girone C, se nel B ci sono tre pretendenti, qui abbiamo Benevento, Catania e Salernitana come principali favorite per la promozione diretta?
"Sì, sono tre società importanti, tre città che vivono di calcio. Gli stadi sono pieni, l’entusiasmo è da categoria superiore. Ma questo campionato è spietato: solo una sale direttamente, le altre dovranno affrontare i playoff, che sono sempre una lotteria. E non dimentichiamo il Trapani, che senza penalizzazione sarebbe lì con loro: sta facendo un campionato straordinario. È un girone bello e difficile, con tante squadre forti".

Nel Girone A, invece, sembra che il Vicenza abbia qualcosa in più rispetto a Union Brescia e Lecco. È così?
"Sì, il Vicenza è leggermente avanti. Quando giochi per vincere, la pressione arriva nei momenti di flessione, ma quest’anno la squadra ha le spalle larghe: viene da stagioni in cui ha solo sfiorato la promozione e ora ha fatto tesoro di quell’esperienza. Il pubblico trascina, la piazza è calorosa e preparata.
Union Brescia, anche se è al primo anno, ha costruito una squadra molto competitiva, e il Lecco è la sorpresa solo a parole, perché ha giocatori importanti. Anche qui vedremo una bella lotta fino alla fine".

Prima di salutarla, cambiamo completamente argomento: oggi è giornata di coppe europee, con tante italiane in campo. Partiamo dal Bologna, che lei conosce bene. Può davvero lottare per vincere l’Europa League?
"Io penso di sì. Anno dopo anno il Bologna cresce, si consolida. L’ho visto recentemente a Parma: gioca un calcio europeo, piacevole, offensivo. È una realtà ormai importante del nostro calcio. Ho avuto la fortuna di giocare lì tre anni e so che è una città che vive il calcio con equilibrio e passione. Si è creato un ambiente ideale per fare calcio: società, allenatore, tifosi - tutti stanno remando nella stessa direzione".

In Conference, invece, c’è la Fiorentina, reduce da un inizio di stagione complicato in campionato ma positivo in Europa. Si parla di Paolo Vanoli come possibile successore di Pioli: potrebbe essere l’uomo giusto?
"Da fuori è sempre difficile giudicare. Qualche mese fa Pioli sembrava l’allenatore perfetto, eppure oggi è in difficoltà. Il calcio è così: ti mette davanti a stagioni bellissime o a momenti che sembrano senza via d’uscita, anche per tecnici esperti. Tutti noi amanti del calcio vogliamo vedere la Fiorentina ai vertici: la Conference è importante, ma la priorità deve essere il campionato. Serve ritrovare fiducia e sicurezza per risalire".

Articoli correlati
Zauli: "Vicenza senza rivali, Perugia in crisi. La tecnologia? Toglie qualcosa al... Zauli: "Vicenza senza rivali, Perugia in crisi. La tecnologia? Toglie qualcosa al calcio"
Lamberto Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti... Lamberto Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà" Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà"
Altre notizie Serie C
Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato... TMW RadioZauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Situazione insostenibile. Giammarioli lascia il Rimini: "Mancano presupposti per... Situazione insostenibile. Giammarioli lascia il Rimini: "Mancano presupposti per andare avanti"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Ascoli, Tomei: "La gara contro il Ravenna deve bruciare. E aumentare la voglia di... Ascoli, Tomei: "La gara contro il Ravenna deve bruciare. E aumentare la voglia di riscatto"
Foggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli TMWFoggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli
Serie C, salgono a 15 i punti di penalità del Rimini. Come cambia la classifica del... Serie C, salgono a 15 i punti di penalità del Rimini. Come cambia la classifica del Girone B
Rimini, altri tre punti di penalizzazione per violazioni amministrative. La nota... Rimini, altri tre punti di penalizzazione per violazioni amministrative. La nota TFN
Foggia, risoluzione consensuale del contratto con Delio Rossi: la nota del club UfficialeFoggia, risoluzione consensuale del contratto con Delio Rossi: la nota del club
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
5 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
Ora in radio
TMW News 18:35TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.1 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.2 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.3 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.4 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.6 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Immagine top news n.7 Marsiglia, Benatia furioso per gli episodi nel finale: "Rigore netto, un furto. Arbitri arroganti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Fazzini: "Galloppa ci ha dato serenità, vogliamo vincere e da qui ripartire"
Immagine news Serie A n.2 Milan, ancora lavoro personalizzato per Rabiot e Gimenez. Non ci saranno a Parma
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Galloppa: "I ragazzi sono responsabili, c'è tutto per fare una grande partita"
Immagine news Serie A n.4 Domani Pisa-Cremonese, i convocati di Nicola: ancora assente Sanabria
Immagine news Serie A n.5 De Rossi ufficiale al Genoa, Vanoli sempre più vicino alla Fiorentina: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Pochettino stavolta risparmia Pulisic. Fuori anche McKennie. I convocati degli USA
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.5 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Immagine news Serie B n.6 Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Serie C n.2 Situazione insostenibile. Giammarioli lascia il Rimini: "Mancano presupposti per andare avanti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "La gara contro il Ravenna deve bruciare. E aumentare la voglia di riscatto"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli
Immagine news Serie C n.6 Serie C, salgono a 15 i punti di penalità del Rimini. Come cambia la classifica del Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?