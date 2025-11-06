Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa

© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 17:05
Marco Conterio
Un colpo che tra spesa e resa può diventare tra i più redditizi dell'era recente del nostro campionato. Magari vendendolo dopo una sola stagione: perché Sean Sogliano, uomo mercato dell'Hellas Verona, ha preso il brasiliano Giovane a parametro zero dal Corinthians e ora il sudamericano è diventato un uomo mercato seguito dalle grandi d'Italia e d'Europa.

Ne parliamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi del Bologna, con Marco Conterio.

L'ultima intervista di Giovane dopo il gol
Giovane Santana, attaccante dell'Hellas Verona che ha segnato nella partita poi persa 1-2 dalla sua squadra contro l'Inter all'ora di pranzo, al termine del match ha così parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "Basta trovare la prima vittoria e cambia tutto perché il calcio è così. Nel calcio una volta sei in alto, in un altro momento in basso, però l’importante è lavorare in settimana perché la partita con il Lecce sarà molto importante. La partita con l’Inter è finita, adesso bisogna pensare al Lecce".
Che significa per lei aver segnato il primo gol?
"Questo è un gol molto importante per me perché Bastoni è un difensore di livello mondiale, l’Inter è una squadra a livello mondiale e per me è un gol molto importante. Ma non sono felice perché non abbiamo vinto la partita, adesso dobbiamo lavorare e pensare al Lecce".
Zanetti dice che è contento di voi.
"Il mister parla sempre con noi e ci dice che basta trovare una vittoria per far terminare questo momento. È un grande allenatore ed è qualcosa in più, parla sempre con me, con la squadra. Poi è vero, la classifica non è bella ma basta una vittoria per far cambiare tutto".

