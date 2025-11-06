Venezia, Adorante: "Puntiamo in alto e faremo di tutto per raggiungere gli obiettivi"

Andrea Adorante, attaccante del Venezia, ha fatto parte della delegazione arancioneroverde presente alla festa del Club Calimero Mira. Il giocatore ha rilasciato qualche dichiarazione. Queste le sue parole riportate da Tuttoveneziasport.it: "L'unica cosa che posso dire, riallacciandomi a quanto detto in precedenza dagli altri, è che faremo di tutto per portare a casa ogni fine settimana il risultato. Ci stiamo allenando ogni giorno per vivere grandi obiettivi e per crescere bisogna continuare a lavorare con la testa, senza pensare a cose più grandi. Bisogna pensare a ogni allenamento per poi arrivare alla partita e dimostrare cosa può fare ogni giocatore. Sicuramente puntiamo in alto e faremo di tutto per raggiungere gli obiettivi".

Intanto il Venezia ha annunciato un nuovo acquisto fra i pali

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha reso noto l'arrivo di Stefano Minelli, che si aggiungerà alla squadra di Stroppa fino al termine dell'anno. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Venezia FC comunica di aver tesserato il portiere Stefano Minelli. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2025/26. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti e disputato quattro stagioni collezionando 130 presenze e 33 clean sheet tra Serie B e Coppa Italia, Minelli, 31 anni, vanta una grande esperienza nel panorama calcistico nazionale.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Padova, SPAL, Perugia, Frosinone, Cesena, Südtirol, Feralpisalò e Novara, totalizzando complessivamente 126 presenze e mantenendo la rete inviolata in 50 partite nei campionati di Serie B e Serie C".