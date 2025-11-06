Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"

Fiorentina Women protagonista, domani sera alle ore 20, dell'anticipo contro la Roma, prima della graduatoria della Serie A Women. Sul prato del Viola Park le ragazze gigliate andranno alla ricerca del quarto risultato utile consecutive. Pablo Pinones Arce, sul sito ufficiale del club viola, ha rilasciato un'intervista, per analizzare la sfida contro le giallorosse:

"Io non faccio distinzioni in base all'avversario, credo che stiamo giocando in un campionato con molte squadre forti, quindi la prepariamo come abbiamo preparato le altre partite, con il massimo rispetto per gli avversari e mettendo la testa su cosa vogliamo mettere noi in campo".

Fiorentina-Roma può essere la partita più emozionante del weekend?

"Può darsi. Dobbiamo vedere domani come si svolge la partita, credo che ci sono due squadre che vogliono mettersi bene in campo e sarà una bella partita da vedere".

Cosa ha detto alle ragazze in vista di questa partita?

"Credo che le ragazze stiano crescendo, stiamo lavorando bene e dobbiamo sapere che ogni partita ha vita propria. Domani ci sarà una Roma ben messa in campo e credo che dovremmo essere concentrate come contro il Sassuolo".