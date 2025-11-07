Gianni Infantino fa i complimenti a De Rossi: "Bentornato in panchina, goditi il Genoa"
Daniele De Rossi, da oggi ufficialmente nuovo allenatore del Genoa, incassa addirittura i complimenti di Gianni Infantino.
Il presidente della FIFA, con una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha mandato un messaggio all’ex centrocampista della Roma: “Bentornato in panchina, mister Daniele De Rossi. Ha saputo aspettare, con intelligenza. Il Genoa è un club ricco di storia: goditelo, come il Genoa si godrà te. In bocca al lupo”.
Domani DDR si presenterà a giornalisti e tifosi come nuovo allenatore rossoblù: l’appuntamento coinciderà con la prima conferenza stampa pre partita - domenica a Marassi arriverà la Fiorentina - e vedrà protagonista anche il nuovo ds genoano Diego Lopez.
