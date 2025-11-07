Bucciantini: "Gasperini è entrato nella testa della Roma e si vede dalle parole di Pellegrini"

La Roma vince e ritrova in sorriso in Europa, ancora in trasferta, in Scozia, ad Ibrox. I giallorossi superano 2-0 i Rangers grazie alle reti di Soulé e Pellegrini, ma soprattutto convincono nella prestazione corale, con tutta la squadra sul pezzo. E allora gli elogi, come succede in questi casi, vanno all'allenatore. Marco Bucciantini, negli studi di Sky Sport nel post-partita, applaude Gian Piero Gasperini:

"Gasperini sa che non ha le rotazioni che aveva all'Atalanta e non può averle, la batteria degli attaccanti non è tutta dello stesso livello. Ma Gasperini è riuscito ad entrare nella testa dei giocatore. Pellegrini, ad esempio, ha detto che si sente libero. Libero di testa, libero di giocare. A me sembra che stia crescendo tutta la Roma. E poi Dovbyk è alla quarta/quinta partita consecutiva che la prestazione la porta a casa, anche nella cooperazione con i compagni.

IL TABELLINO DI RANGERS-ROMA

Rangers (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin (16' st Diomande), Meghoma (1' st Aasgaard); Moore (36' st Curtis), Chermiti (28' st Miovski), Gassama (16' st Danilo). Allenatore: Röhl

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik (28' st Wesley), Cristante, El Aynaoui, Tsimikas (28' st Rensch); Soulé (21' st El Shaarawy), Pellegrini (21' st Koné); Dovbyk (41' st Pisilli). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Krogh

Marcatori: 13' Soulé (R), 36' Pellegrini (R)