Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti

Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionistiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:22Altre Notizie
TMWRadio Redazione

In casa Juventus, dopo le ultime prestazioni, si parla di nuovo di possibile rinnovo di Dusan Vlahovic. Cosa deve fare la Juve? E nel caso a che cifre rinnovare? Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Non lo decide Spalletti di certo. Ha un contratto a termine, perché lo scopo è portare la Juve in Champions. Quindi per ora può incidere poco. Se non va in Champions va tutto bene? C'è andato Tudor...".

Fabio Ravezzani: "Innanzitutto ancora non abbiamo capito quale sia la vera versione di Vlahovic. È quello che abbiamo visto martedì o quello che si mangia il gol come accaduto nei mesi passati? Ad ogni modo, considerando che Openda tra cartellino e stipendi potrebbe costare 90 milioni, forse conviene effettivamente".

Franco Ordine: "E' un'operazione intelligente. Spalletti sa perfettamente quali tasti toccare. Ha fatto una valutazione tecnica e ha deciso che è il più forte e lo fa giocare. Poi la mossa di provare a far ricucire lo strappo. Si deve provare a rinnovare per non perderne il valore tecnico ed economico".

Paolo Pacchioni: "Spalletti credo sia decisivo in questo cambio di scenario eventuale. Con Tudor una delle domande era chi fosse il centravanti titolare. Spalletti a parole e nei fatti è stato chiaro, e questo ha riavvicinato Vlahovic al mondo Juve. Che sia un giocatore che è capace di accendere la squadra è chiaro. E' il trascinatore nelle rimonte Juve, lo abbiamo visto. Uno così può essere importante come uomo squadra, non però a intermittenza".

Roberto Breda: "Spalletti, se uno guarda come gioco, ha bisogno di un finalizzatore. Per costruire utilizza le interconnessioni dei giocatori dello stesso lato. Ha le caratteristiche per il gioco di Spalletti, con lui la Juve può pensare a un lavoro a medio-lungo termine, anche se ha un contratto breve. Per me ha le caratteristiche giuste per Spalletti e può pensare a un futuro lungo alla Juve".

Francesco Repice: "Non so, perché Vlahovic piace molto al Milan e al suo allenatore. Non ho un debole per lui, ci sono problemi quando gioca spalle alla porta. Se lo metti a giocare sfruttando gli spazi credo sia molto utile ed efficace. Per me comunque non rinnova, non lo hanno trattato benissimo ed è difficile. Io sceglierei un altro tipo di centravanti".

Claudio Anellucci: "Rinnovo Vlahovic-Juve, va fatto o no?
"Penso che Vlahovic dovrebbe ringraziare tutti i giorni chi gli ha fatto quel contratto, fuori da ogni parametro. Dovrebbe vincere le partite da solo se pagato con quelle cifre. Per me la Juve non rinnoverà e le voci che circolano è per farlo stare tranquillo. Se rinnoverà, non sarà mai a quelle cifre".

Enzo Palladini: "E' giusto cavalcare la Juve questa storia, ma il rinnovo è molto difficile, perchè si va avanti con offerte da un anno e mezzo e non è andato a buon fine per una questione di soldi. Se la Juve vuole mettere un tetto salariale poi, la vedo ancora più difficile. Se Vlahovic continua poi a rendere, a qualcuno gli verrà la voglia di prenderselo a zero tra otto mesi".

Massimo Brambati: "Penso che possa rinnovare, in questo momento è il giocatore con più personalità nello spogliatoio. Sta pensando solo a fare il meglio di quello che può dare, si è anche liberato di alcune pressioni che aveva ed è il giocatore che ti trascina. E' il giocatore che non può essere sostituito ora, deve giocare. Credo che Spalletti abbia capito questo. Per il resto sono cose di società, bisogna capire se vogliono rinnovare o hanno altre idee. Non credo che ci siano ad oggi squadre che gli offrano 12 mln. Ovvio che se hai una squadra che offre 7-8, devi pareggiare l'offerta, anche perché ce l'hai in casa e non devi spendere il cartellino. Se pesi tecnicamente il giocatore e lo valuti utile per il futuro, hai risparmiato i soldi per il cartellino e lo paghi quella cifra".

Articoli correlati
Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci... Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Che assist di Spalletti, Vlahovic e la Juve tornano a parlarsi. Ma il rinnovo resta... Che assist di Spalletti, Vlahovic e la Juve tornano a parlarsi. Ma il rinnovo resta in dubbio
Juventus, ingaggio top e centralità nel progetto: si prepara l'incontro per il rinnovo... Juventus, ingaggio top e centralità nel progetto: si prepara l'incontro per il rinnovo di Vlahovic
Altre notizie Altre Notizie
Serie A: a fianco di Airc per "Un gol per la ricerca" Serie A: a fianco di Airc per "Un gol per la ricerca"
Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti TMW RadioJuve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti TMW RadioTensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Brambati: "Napoli, ecco come vedo la situazione. E su Vlahovic dico..." TMW RadioBrambati: "Napoli, ecco come vedo la situazione. E su Vlahovic dico..."
Anellucci: "Napoli, Conte sta cominciando a mettere le mani avanti" TMW RadioAnellucci: "Napoli, Conte sta cominciando a mettere le mani avanti"
Breda: "Juve, Vlahovic ha le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti" TMW RadioBreda: "Juve, Vlahovic ha le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti"
Serse Cosmi: "Ai Viola serve un allenatore intelligente, Vanoli uomo giusto" Serse Cosmi: "Ai Viola serve un allenatore intelligente, Vanoli uomo giusto"
Bene l'Inter a punteggio pieno in Champions, ma i cali di tensione sono strutturali?... Bene l'Inter a punteggio pieno in Champions, ma i cali di tensione sono strutturali?
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
5 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
Ora in radio
TMW News 18:35TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.1 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.2 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.3 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.4 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.6 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Immagine top news n.7 Marsiglia, Benatia furioso per gli episodi nel finale: "Rigore netto, un furto. Arbitri arroganti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Fazzini: "Galloppa ci ha dato serenità, vogliamo vincere e da qui ripartire"
Immagine news Serie A n.2 Milan, ancora lavoro personalizzato per Rabiot e Gimenez. Non ci saranno a Parma
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Galloppa: "I ragazzi sono responsabili, c'è tutto per fare una grande partita"
Immagine news Serie A n.4 Domani Pisa-Cremonese, i convocati di Nicola: ancora assente Sanabria
Immagine news Serie A n.5 De Rossi ufficiale al Genoa, Vanoli sempre più vicino alla Fiorentina: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Pochettino stavolta risparmia Pulisic. Fuori anche McKennie. I convocati degli USA
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.5 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Immagine news Serie B n.6 Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Serie C n.2 Situazione insostenibile. Giammarioli lascia il Rimini: "Mancano presupposti per andare avanti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "La gara contro il Ravenna deve bruciare. E aumentare la voglia di riscatto"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli
Immagine news Serie C n.6 Serie C, salgono a 15 i punti di penalità del Rimini. Come cambia la classifica del Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?