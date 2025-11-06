TMW Radio Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti

In casa Juventus, dopo le ultime prestazioni, si parla di nuovo di possibile rinnovo di Dusan Vlahovic. Cosa deve fare la Juve? E nel caso a che cifre rinnovare? Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Non lo decide Spalletti di certo. Ha un contratto a termine, perché lo scopo è portare la Juve in Champions. Quindi per ora può incidere poco. Se non va in Champions va tutto bene? C'è andato Tudor...".

Fabio Ravezzani: "Innanzitutto ancora non abbiamo capito quale sia la vera versione di Vlahovic. È quello che abbiamo visto martedì o quello che si mangia il gol come accaduto nei mesi passati? Ad ogni modo, considerando che Openda tra cartellino e stipendi potrebbe costare 90 milioni, forse conviene effettivamente".

Franco Ordine: "E' un'operazione intelligente. Spalletti sa perfettamente quali tasti toccare. Ha fatto una valutazione tecnica e ha deciso che è il più forte e lo fa giocare. Poi la mossa di provare a far ricucire lo strappo. Si deve provare a rinnovare per non perderne il valore tecnico ed economico".

Paolo Pacchioni: "Spalletti credo sia decisivo in questo cambio di scenario eventuale. Con Tudor una delle domande era chi fosse il centravanti titolare. Spalletti a parole e nei fatti è stato chiaro, e questo ha riavvicinato Vlahovic al mondo Juve. Che sia un giocatore che è capace di accendere la squadra è chiaro. E' il trascinatore nelle rimonte Juve, lo abbiamo visto. Uno così può essere importante come uomo squadra, non però a intermittenza".

Roberto Breda: "Spalletti, se uno guarda come gioco, ha bisogno di un finalizzatore. Per costruire utilizza le interconnessioni dei giocatori dello stesso lato. Ha le caratteristiche per il gioco di Spalletti, con lui la Juve può pensare a un lavoro a medio-lungo termine, anche se ha un contratto breve. Per me ha le caratteristiche giuste per Spalletti e può pensare a un futuro lungo alla Juve".

Francesco Repice: "Non so, perché Vlahovic piace molto al Milan e al suo allenatore. Non ho un debole per lui, ci sono problemi quando gioca spalle alla porta. Se lo metti a giocare sfruttando gli spazi credo sia molto utile ed efficace. Per me comunque non rinnova, non lo hanno trattato benissimo ed è difficile. Io sceglierei un altro tipo di centravanti".

Claudio Anellucci: "Rinnovo Vlahovic-Juve, va fatto o no?

"Penso che Vlahovic dovrebbe ringraziare tutti i giorni chi gli ha fatto quel contratto, fuori da ogni parametro. Dovrebbe vincere le partite da solo se pagato con quelle cifre. Per me la Juve non rinnoverà e le voci che circolano è per farlo stare tranquillo. Se rinnoverà, non sarà mai a quelle cifre".

Enzo Palladini: "E' giusto cavalcare la Juve questa storia, ma il rinnovo è molto difficile, perchè si va avanti con offerte da un anno e mezzo e non è andato a buon fine per una questione di soldi. Se la Juve vuole mettere un tetto salariale poi, la vedo ancora più difficile. Se Vlahovic continua poi a rendere, a qualcuno gli verrà la voglia di prenderselo a zero tra otto mesi".

Massimo Brambati: "Penso che possa rinnovare, in questo momento è il giocatore con più personalità nello spogliatoio. Sta pensando solo a fare il meglio di quello che può dare, si è anche liberato di alcune pressioni che aveva ed è il giocatore che ti trascina. E' il giocatore che non può essere sostituito ora, deve giocare. Credo che Spalletti abbia capito questo. Per il resto sono cose di società, bisogna capire se vogliono rinnovare o hanno altre idee. Non credo che ci siano ad oggi squadre che gli offrano 12 mln. Ovvio che se hai una squadra che offre 7-8, devi pareggiare l'offerta, anche perché ce l'hai in casa e non devi spendere il cartellino. Se pesi tecnicamente il giocatore e lo valuti utile per il futuro, hai risparmiato i soldi per il cartellino e lo paghi quella cifra".