Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"

"Come in tutte le cose che durano per tanto tempo, prendi sempre più familiarità. Il sogno, dopo averlo realizzato, l’ho vissuto e sto continuando a viverlo. Mi senti parte di qualcosa di grande, mi sento cresciuta insieme alla Juventus, assieme alle compagne che sono qui come me dal primo giorno e a tutte quelle che ho conosciuto in questi anni, così come tutti i coach che ho avuto. Tutti mi hanno dato qualcosa e io spero di aver dato del mio a loro": così, ai canali ufficiali del club, Barbara Bonansea, che ha parlato dopo che è scattata l'opzione per il suo rinnovo contrattuale alla Juventus Women.

La calciatrice ha poi proseguito: "Sinceramente mi sento a casa quando vengo qua e non è per niente scontato, come non lo è essere sempre felice di venire ad allenarmi. Potrebbe risultare monotono agli occhi di qualcuno invece per me è sempre lo stimolo più grande arrivare qua e dare il massimo in allenamento. Qui ho imparato tanto, per prima cosa il non mollare mai. È indubbiamente un concetto ripetuto nello sport in generale, però in realtà qui la continua ricerca della vittoria, che è insita nell’identità di questo club, ti carica di una pressione positiva che ti permette di non dare mai nulla per perso".

Parlando della stagione ora in corso: "Stiamo vivendo un periodo particolare perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare: abbiamo cambiato alcune modalità di stare in campo, di gestire il pallone e le situazioni che si creano all’interno di un incontro. Non penso sia un momento negativo per noi, anzi, dobbiamo solamente trovare la chiave per finalizzare tutto il lavoro che facciamo. Magari ci serve maggiore cattiveria, qualche iniziativa personale in più. Lo dico per me e per tutte le mie compagne perché sono spettatrice diretta di tutto il talento, di tutto il potenziale che hanno da far emergere. Sono convinta che siamo sulla buona strada, si tratta solo di oliare il meccanismo per poi esprimere le nostre capacità".